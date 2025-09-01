Šok na Ukrajine: Exšéfa parlamentu Parubého (†54) zastrelili ôsmimi ranami! Polícia hovorí o ruskej stope

ĽVOV– Brutálny atentát otriasol celou Ukrajinou! Bývalý predseda parlamentu Andrij Parubij bol v sobotu dopoludnia zastrelený priamo na ulici vo Ľvove. Na politika niekto vypálil osem rán a okamžite z miesta ušiel. Polícia medzičasom zadržala podozrivého a šéf polície hovorí o možnom zapojení Ruska. Páchateľ mal byť dokonca prezlečený za kuriéra doručovacej služby.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na pondelok oznámil, že bezpečnostné zložky už zadržali podozrivého z vraždy. „Minister vnútra Ihor Klymenko a šéf ukrajinskej bezpečnostnej služby Vasyl Maľuk práve informovali o zadržaní podozrivého z vraždy Andrija Parubého. Prebiehajú potrebné vyšetrovacie úkony. Ďakujem príslušníkom bezpečnostných zložiek za ich rýchlu a koordinovanú prácu. Všetky okolnosti tejto strašnej vraždy musia byť objasnené,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.
„Hovoril som s generálnym prokurátorom Ruslanom Kravčenkom. Informoval ma o ďalších procesných krokoch týkajúcich sa podozrivého z vraždy Andrija Parubého. Podozrivý už podal prvú výpoveď. V súčasnosti prebiehajú naliehavé vyšetrovacie opatrenia s cieľom zistiť všetky okolnosti vraždy,“ dodal v nasledujúcom príspevku.
Ruská stopa?
Šéf polície Ivan Vyhickyj napísal, že „vieme, že tento čin nie je náhodný. Je v ňom ruská stopa. Každý sa bude zodpovedať pred zákonom.“
Podľa ministra vnútra Klymenka bol podozrivý zadržaný v Chmeľnyckej oblasti. Útok bol starostlivo naplánovaný – páchateľ si zisťoval, kde sa Parubij pohybuje, pripravil si trasu aj únikový plán. Vyhickyj dodal, že vrah bol prezlečený za kuriéra doručovacej služby a na politika vystrelil osemkrát. „Chladnokrvná krutosť. Dokonca sa uistil, že obeť zomrela,“ uviedol.
Ukrajinské médiá po vražde uviedli, že k streľbe na 54-ročného politika došlo približne o 11.00 h predpoludním SELČ, pričom páchateľ na politika vystrelil viackrát. Polícia uviedla, že Parubij „zomrel na následky zranení na mieste“ streľby.
Parubij, ktorý bol predsedom ukrajinského parlamentu v rokoch 2016 až 2019, bol prominentným podporovateľom proeurópskej Oranžovej revolúcie v roku 2004 a tiež revolúcie na Majdane v roku 2014.