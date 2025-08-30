Šok v potravinách v Kanade: Židovskú ženu vo veku 70 rokov napadol muž, ide o nenávisť

MONTREAL - Kanadská polícia v piatok oznámila, že vyšetruje útok nožom na staršiu ženu židovského pôvodu ako zločin z nenávisti. Incident sa odohral tento týždeň v potravinách v Ottawe. Informuje správa agentúry AFP
Ženu vo veku 70 rokov napadol neznámy muž, keď nakupovala v obchode. Následne bola prevezená do nemocnice a v ten istý deň bola aj prepustená. Na mieste činu zadržali 71-ročného podozrivého, ktorý bol neskôr obvinený z úmyselného napadnutia. Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že „tento incident je považovaný za zločin z nenávisti“.
Boj proti antisemitizmu
„Moje myšlienky sú s ňou, s jej rodinou a so židovskou komunitou v Ottawe,“ napísal kanadský premiér Mark Carney v príspevku na platforme X. „V plnej solidarite odsudzujeme nenávisť a ohrozenie vašej bezpečnosti a budeme bojovať proti antisemitizmu, kdekoľvek sa prejaví,“ dodal. Starosta Ottawy Mark Sutcliffe povedal, že v určitých častiach mesta bude posilnená bezpečnosť.
Od útoku Hamasu 7. októbra 2023 v Izraeli, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy, počet antisemitských incidentov v Kanade prudko stúpol, konštatuje AFP. Podľa štatistík počet nenávistných trestných činov v Kanade v roku 2024 vzrástol už šiesty rok po sebe na 4882 incidentov. Z viac ako 1340 trestných činov s náboženským motívom v minulom roku bolo 68 percent namierených proti židovskej komunite.