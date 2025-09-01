Slovákov nečakajú ekonomické hody: Mizivý rast platov, drahšie potraviny a obavy z ďalšieho kola konsolidácie!

BRATISLAVA - Naša krajina sa rozhodne nenachádza v ekonomických zlatých časoch. V čase vyššej dane z pridanej hodnoty, v čase pred ďalším kolom konsolidácie verejných financií narastajú obavy z ďalšieho zdražovania, ktoré je už aj tak citeľné. Rast platov síce príde tiež, no ten bude takmer symbolický oproti výdavkovej strane. Aspoň tak sa na to pozerajú odborníci.
Ekonomické dôsledky aktuálnych čias v reportáži popísala televízia TA3. Ani tento rok to totiž nevyzerá tak, že by si Slováci mali finančne prilepšiť. Aj keď s peňaženky neubudne, ani nebude veľmi napĺňaná. Obavy majú predovšetkým z ďalšej vlny konsolidácie, ktorú vykoná ministerstvo financií. Ak dôjde k opätovnému zvyšovaniu daní, čo zatiaľ ani minister Ladislav Kamenický (Smer-SSD) nepotvrdil, tak sú tu nové obavy zo zdražovania služieb a tovarov.
"Inflácia v tomto roku ostáva zvýšená, predovšetkým kvôli zvýšenej DPH, ale aj kvôli pretrvávajúcim cenovým tlakom v službách," povedal pre televíziu analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Slováci v obchodoch cítia drahšie cenovky, a to napriek tomu, že inflácia už nemá dvojciferný nárast ako po pandémii.
Nelichotivé líderstvo v eurozóne
Je zaujímavé, že náš 4-percentný inflačný rast sa vymyká aj zdravému trendu, ktorý nakreslila Európska centrálna banka. Je totiž dvakrát rýchlejší. Slováci sa v eurozóne tak stávajú lídrom zdražovania. "Keď to politické rozhodnutie pripravujú niekde vzadu, tajne, zároveň nemajú možnosť sa vyjadriť ani sociálni partneri, ani nikto ... tak je to na škodu veci," povedal v štúdiu televízie Viliam Páleník, analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).
Zhoršenie ekonomiky sa prejaví aj pri zamestnanosti
Ľudia si tak môžu dovoliť kúpiť približne len to isté množstvo, ako pred rokom, čo sa vymyká štandardu západných krajín. Nárast cien potravín a služieb pociťujú Slováci aj pre navýšenie DPH z 20 na 23 percent, a to nás ešte čaká ďalší balík konsolidácie. "Sú tam nejaké dve-tri veci, ktoré sú ešte otvorené alebo rozpracované," priznal Kamenický po poslednej koaličnej rade o konsolidácii.
Dobrou správou však je, že nezamestnanosť by mala zotrvať na úrovni 5,5 percenta, čo je lepšie, ako priemer eurozóny. "Očakávame, že zhoršenie ekonomickej situácie prinesie aj nárast počtu nezamestnaných," oponuje týmto predpovediam Horňák. Ekonomika by si tak u nás mala tento rok pripísať menej ako jedno percento. Začiatkom roka pritom analytici čakali viac ako dvojnásobný rast.