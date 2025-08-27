Hamas odmietol izraelské zdôvodnenie útoku na nemocnicu v Pásme Gazy

GAZA - Palestínske hnutie Hamas v utorok ostro skritizovalo izraelské vyhlásenie, podľa ktorého bol pondelkový útok na nemocnicu v Pásme Gazy zameraný na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu. Toto obvinenie označilo za nepodložené, píše agentúra AFP.
Izrael „sa pokúsil ospravedlniť tento zločin vymysleným tvrdením, že jeho cieľom bola kamera – toto tvrdenie je však nepodložené, chýbajú akékoľvek dôkazy a jeho jediným cieľom je vyhnúť sa právnej a morálnej zodpovednosti za masaker v plnom rozsahu,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení.
Útok na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis si vyžiadal 20 obetí vrátane piatich novinárov. Izraelská armáda uviedla, že úder bol mierený na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu a osoby identifikované ako militanti. Priznala pritom viacero „medzier“ vo vyšetrovaní, napríklad pri objasnení, akú muníciu použili na zničenie kamery. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil incident za „tragickú nehodu“. Medzinárodní lídri a organizácie na ochranu ľudských práv útok odsúdili.