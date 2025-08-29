Británia neumožnila izraelským predstaviteľom účasť na veľtrhu zbraní v Londýne

LONDÝN — Britská vláda neumožnila izraelským predstaviteľom zúčastniť sa na významnej medzinárodnom veľtrhu zbraní a vojenskej techniky DSEI, ktorý sa koná v Londýne každé dva roky a tento rok sa uskutoční od 9. do 12. septembra. Informujeme na základe štvrtkovej správy webu politico.eu odvolávajúceho sa na hovorcu britskej vlády.
Izraelské ministerstvo obrany bolo v minulosti zastúpené na DSEI na poprednej úrovni, tento rok však jeho zástupcovia pozvánku nedostali. „Rozhodnutie izraelskej vlády ďalej eskalovať vojenskú operáciu v Pásme Gazy je nesprávne. V dôsledku toho môžeme potvrdiť, že izraelská vládna delegácia nebude pozvaná na DSEI UK 2025,“ uviedol hovorca britskej vlády.
Dodal, že je potrebné urýchlene nájsť diplomatické riešenie konfliktu, zastaviť vojnu, dosiahnuť prímerie a návrat izraelských rukojemníkov a zintenzívniť humanitárnu pomoc obyvateľom Pásma Gazy. Izraelské zbrojárske spoločnosti sa podľa britských vládnych predstaviteľov na veľtrhu budú môcť zúčastniť ako obvykle, no očakáva sa, že ich prítomnosť vyvolá rozsiahle protesty.
Británia v posledných mesiacoch zvyšuje tlak na izraelského premiéra
Portál Politico konštatoval, že Británia v posledných mesiacoch zvyšuje tlak na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby uzatvoril prímerie. Okrem iného pozastavila rokovania o obchodnej dohode a premiér Keir Starmer pohrozil, že ak Izrael nepristúpi na prímerie s militantným hnutím Hamas, Spojené kráľovstvo na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN uzná palestínsky štát.
Informované zdroje uviedli, že izraelská strana bola informovaná, že zákaz môže byť zrušený, ak sa Izrael zaviaže dodržiavať na okupovaných palestínskych územiach medzinárodné humanitárne právo. DSEI organizuje spoločnosť Clarion Defence and Security, no významnú podporu dostáva od britskej vlády a ozbrojených síl. Organizátori výstavy sa k zákazu odmietli vyjadriť a izraelské veľvyslanectvo v Londýne bezprostredne nereagovalo na žiadosť o stanovisko. Rozhodnutie britskej vlády nasleduje po kontroverzii na júnovom parížskom leteckom veľtrhu, keď izraelské spoločnosti boli požiadané odstrániť niektoré zbrane z expozície, ale odmietli tak urobiť.