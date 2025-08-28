15-ročný mladík postrelil senátora Uribeho! Odsúdili ho na sedem rokov

BOGOTA - Súd v Kolumbii v stredu odsúdil 15-ročného chlapca, ktorý v júni postrelil senátora Miguela Uribeho, na sedem rokov v nápravnom zariadení. Uribe, ktorý bol zároveň prezidentským kandidátom, zomrel dva mesiace po atentáte. Informuje správa agentúry AFP.
Prokuratúra uviedla, že tínedžer „musí sedem rokov zostať v špecializovanom zariadení, kde mu bude odoprená sloboda.“ Mladíka obvinili z pokusu o vraždu a nelegálneho držania zbrane. Podľa hovorcu prokuratúry chlapca po dovŕšení 18 rokov nepreložia do väzenia pre dospelých.
Uribe bol kriticky zranený
Tridsaťdeväťročný Uribe bol kriticky zranený 7. júna počas predvolebného zhromaždenia v hlavnom meste, pričom utrpel strelné poranenia hlavy a nohy. Po útoku okamžite podstúpil operáciu a zostal hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti až do svojej smrti 11. augusta, keď zomrel na mozgové krvácanie.
Videá z atentátu zachytávajú Uribeho, ako reční na predvolebnom zhromaždení v Bogote, kde sa ozvali výstrely. Zakrvavený senátor sa následne zrútil k zemi uprostred výkrikov stoviek jeho podporovateľov, konštatuje AFP. Útočník postrelil Uribeho trikrát, z toho dvakrát do hlavy. Strelca následne zranili a zadržali ochrankári postreleného senátora.
V tomto prípade polícia zatkla ďalších päť dospelých ľudí a obvinili ich zo zvlášť závažnej vraždy. Polícia tiež tvrdí, že za atentátom stojí disidentské krídlo bývalej ľavicovej gerilovej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). V uplynulých týždňoch si dva gerilové útoky v Kolumbii vyžiadali 19 mŕtvych. Ľavicová vláda prezidenta Gustava Petra obvinila z oboch útokov odštiepenecké gerilové skupiny FARC.