Útok na nemocnicu v Gaze cielil na kameru a militantov Hamasu

JERUZALEM - Izraelský útok na nemocnicu v Pásme Gazy, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane piatich novinárov, bol zacielený na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu a osoby identifikované ako militanti. Oznámila to v utorok izraelská armáda, informujeme podľa agentúry AP.
Armáda vydala vyhlásenie v rámci počiatočného vyšetrovania útoku, ktorý izraelský premiér Benjamin Netanjahu nazval "tragickou nehodou". Rozkaz na pondelkové útoky na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis podľa vyhlásenia vydali z dôvodu, že militanti používajú kameru na sledovanie izraelských síl. Izrael sa tiež domnieva, že Hamas a ďalšie militantné skupiny sú prítomné v nemocniciach.
Prvé informácie o vyšetrovaní prisľúbenom armádou
Armáda priznala viacero "medzier" vo vyšetrovaní, napríklad pri objasnení, akú muníciu použili na zničenie kamery. Izraelský bezpečnostný predstaviteľ citovaný agentúrou Reuters uviedol, že žiaden z piatich zabitých novinárov ani ďalší zranený žurnalista neboli medzi šiestimi zabitými militantmi Hamasu.
Prvé informácie o vyšetrovaní prisľúbenom armádou prišli po tom, ako medzinárodní lídri a skupiny pre ľudské práva odsúdili útok na najväčšiu nemocnicu na juhu Pásma Gazy. Očakáva sa, že Netanjahu v utorok večer zvolá zasadnutie bezpečnostného kabinetu. Na stretnutí však nebudú hovoriť o návrhoch na prímerie v Pásme Gazy, uviedol podľa AP nemenovaný izraelský predstaviteľ.