Prehovorila obeť brutálneho útoku vo vlaku: Sofia (17) dostala kopance do brucha aj hlavy! Nikto nepomohol

BRATISLAVA – Prehovorila obeť brutálneho útoku vo vlaku z Bratislavy do Malaciek. Iba 17-ročná Sofia cestovala so psom a priateľom, keď do vagónu pristúpili ďalší ľudia. Z toho, čo nasledovalo, ide hrôza.
Sofia o útoku prehovorila pre portál noviny.sk. Mladá žena so svojim partnerom Petrom a psom cestovala z Bratislavy do Malaciek. Obyčajná cesta sa zmenila na drámu po tom, čo v Plaveckom Štvrtku vošla do ich vagónu pätica ľudí, ktorí mali problém so psom. "Ja som sa bránila, že sprievodca nemá mať aký problém. Pes má náhubok. No a tam sa pustila staršia pani do mňa. Začala mi nadávať veľmi agresívne a vulgárne. Potom sa pustili do mňa dvaja mladší chalani. Jeden z nich si ma začal natáčať, načo som ich upozornila a vtedy som schytala prvú ranu do hlavy," opísala Sofia. Vo vagóne sa strhla bitka, nasledovali kopance do chrbtu, brucha aj do hlavy. Mladú ženu mali ťahať za vlasy, rozbiť jej nos. So zlomeným nosom skončil aj jej partner.
O pomoc prosili iných cestujúcich, no nikto z nich vraj nezasiahol, následne si sami zavolali políciu, no počas cesty vypadol signál. Mladá žena si útočníkov natočila na telefón, podľa zistení portálu ide o dvoch neplnoletých chlapcov.
O útoku informovala pred pár dňami aj bratislavská krajská polícia, ktorá prosila verejnosť o pomoc pri pátraní, zverejnila fotografiu muža. K incidentu došlo 12. decembra 2025. „Zo strany neznámeho páchateľa malo dôjsť k fyzickému útoku spáchaného na dvoch osobách, ktorým boli spôsobené zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ uviedla policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Pôvodný príspevok sa na sociálnej sieti polície dnes už nenachádza. "Obe osoby boli stotožnené a momentálne sú vykonávané procesné úkony. Vo Vami uvedenej veci bolo povereným policajtom Oddelenia železničnej polície KR PZ v Bratislave začaté trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania," vysvetlila Šimková