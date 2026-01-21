Hrôzostrašné detaily z miesta tragédie: Toto expartnerka (†31) Borárosa nemala šancu prežiť!

BRATISLAVA - Dnes ráno médiami obletela tragická správa o smrti expartnerky Gábora Borárosa, Moniky Jákliovej. Fitnesska mala smrteľnú nehodu medzi obcami Veľký Meder a Dolný Štál. Fotografie z nehody naháňajú mráz po chrbte.
Fitnesska Monika Jákliová zomrela dnes skoro ráno pri autonehode medzi obcami Veľký Meder a Dolný Štál v okrese Dunajská streda. Podľa informácií polície 31-ročná vodička osobného vozidla Mercedes-Benz S 580 pravdepodobne sama zišla z cesty a narazila do stromu. Auto smerovalo do Veľkého Mederu, zrejme sa pohybovalo veľmi vysokou rýchlosťou. Napriek rýchlej pomoci záchranárov zraneniam podľahla v nemocnici krátko pred 6.00 hodinou ráno.
Zomrela bývalá partnerka MMA zápasníka Borárosa (†31): Zostala po nej maličká dcérka!
„Policajti dnes, krátko pred štvrtou hodinou rannou, prijali oznámenie o dopravnej nehode na ceste prvej triedy č. I/63 v smere od mesta Veľký Meder na obec Dolný Štál v okrese Dunajská Streda. Podľa doteraz zistených informácií mala vodička vozidla zn. Mercedes z doposiaľ nezistených príčin v zákrute zísť mimo vozovku vpravo a naraziť do stromu. Následkom nárazu vozidlo začalo horieť. 31 ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde žiaľ zraneniam podľahla. Presné príčiny ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vodičov vyzývame, aby boli na cestách maximálne opatrní!" informuje polícia.
Ako dokazujú fotografie z miesta nehody, z ktorých ide mráz po chrbte, takýto rozsiahly náraz Monika nemala šancu prežiť. Po fitnesske zostala malička dcéra Zora, ktorú má s MMA zápasníkom Gáborom Borárosom. Všetky FOTO z nehody nájdete v galérii.