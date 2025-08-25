Po izraelských útokoch na Jemen je šesť mŕtvych, 86 zranených

SANÁ, TEL AVIV - Počet obetí izraelských útokov na jemenské hlavné mesto Saná vzrástol na šesť, celkovo 86 ľudí utrpelo zranenia, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na zdravotníckych predstaviteľov povstaleckých Húsíov. Izrael v nedeľu podnikol údery na Jemen, ktoré označil za odvetu za raketové a dronové útoky Húsíovcov.
Izraelská armáda uviedla, že cielila na vojenský areál, kde sa nachádza prezidentský palác, dve elektrárne a sklad paliva. Povstalci z Jemenu v piatok vypustili na Izrael raketu, ktorá však vybuchla vo vzduchu. Útok vyvolal protivzdušný poplach v Tel Avive a v okolí, nespôsobil však mŕtvych ani zranených. Podľa nemenovaného izraelského vojenského predstaviteľa raketa vypustená z Jemenu prvýkrát mala kazetovú muníciu.
Húsíovci podľa Reuters uviedli, že raketu vypustili na podporu Palestínčanov v Pásme Gazy, kde Izrael vedie vojenské ťaženie. Okrem vypúšťania rakiet na Izrael, väčšina z ktorých býva zachytená, Húsíovci v Červenom mori útočia na lode, o ktorých tvrdia, že majú nejaké väzby na Izrael. Izraelčania v súvislosti s útokmi Húsíovcov opakovane podniká letecké údery na Jemen. Napríklad 17. augusta izraelské letectvo zasiahlo energetickú štruktúru v Jemene.