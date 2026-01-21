Skrytá komora uzavretá 40-tisíc rokov: Objav pri Stredozemnom mori vyvoláva otázky! TOTO našli, menia sa dejiny ľudstva

GIBRALTÁR - Na prvý pohľad nenápadná jaskyňa na brehu Stredozemného mora ukrýva dôkazy, ktoré menia pohľad na našich dávnych príbuzných. Archeológovia v Gorham’s Cave objavili stopy života neandertálcov, ktoré naznačujú, že boli oveľa vynaliezavejší, kultúrnejší – a možno aj vytrvalejší, než sa doteraz myslelo. Najnovšie nálezy dokonca naznačujú, že práve tu mohli žiť poslední neandertálci na Zemi.
Na brehoch Stredozemného mora sa nachádza jaskyňa, ktorá rozpráva výnimočný príbeh o živote, prežití aj zániku jedného ľudského druhu. Keď archeológovia preskúmali jaskynný komplex Gorham’s Cave, objavili doslova živé múzeum života neandertálcov – s množstvom dôkazov o ich kultúre, každodenných zvykoch a schopnostiach. Mimoriadne prekvapenie prišlo v roku 2021, keď vedci narazili na skrytú komoru, ktorá bola uzavretá až 40-tisíc rokov.
Jaskyne boli objavené už v roku 1907
Komplex Gorham’s Cave sa nachádza na pobreží Gibraltáru, britského zámorského územia na južnom cípe Španielska. Je zasadený do strmých vápencových útesov a tvorí ho štvorica jaskýň – Gorham’s Cave, Vanguard Cave, Hyaena Cave a Bennett’s Cave. Pôvodne ležal hlbšie vo vnútrozemí, no v dôsledku stúpania hladiny mora sa vstup do jaskýň dnes nachádza priamo na okraji Stredozemného mora. Jaskyne boli objavené už v roku 1907, no systematický archeologický výskum sa začal až v 80. rokoch minulého storočia. Práve vtedy sa ukázalo, aký mimoriadne bohatý je tento nález.
Historici v úžase: Takto vyzeral Ježiš Kristus na najstaršej freske v Turecku! Zabudnite na svoje predstavy
Archeológovia objavili obrovské množstvo mušlí
Hoci sa v jaskyniach nenašli kostrové pozostatky neandertálcov ani moderných ľudí, dôkazy o ľudskej aktivite tu pokrývajú obdobie dlhé až 100-tisíc rokov. To je ešte pred príchodom Homo sapiens do západnej Európy približne pred 40-tisíc rokmi, čo jasne poukazuje na prítomnosť neandertálcov. Jedným z najsilnejších dôkazov je potrava. Archeológovia tu objavili obrovské množstvo mušlí, ako aj kosti rýb, tuleňov a delfínov. Tieto pozostatky sa do jaskýň nemohli dostať prirodzene pôsobením mora a navyše nesú stopy opracovania nožmi a inými nástrojmi.
Podlahy jaskýň zdobia aj hlboké ryhy v podobe krížových vzorov vyrytých priamo do skalného podložia. Hoci sa v minulosti viedli spory o ich pôvod, výskumníci tvrdia, že vznikli pred viac než 39-tisíc rokmi a ich autormi boli neandertálci. Ak ide o zámerné rytiny, mohlo by ísť o jeden z najstarších prejavov umenia, ktorý potvrdzuje ich tvorivé a intelektuálne schopnosti.
HOROROVÝ nález v Nemecku: Archeológovia objavili hrob zaťažený masívnym kameňom: Báli sa návratu z mŕtvych?
Ďalší prelom
Tieto schopnosti dokladá aj ďalší objav z Vanguard Cave – ohnisko staré približne 60-tisíc rokov, v ktorom sa vyrábal brezový decht. Táto lepkavá hmota slúžila ako lepidlo na upevňovanie rukovätí k nástrojom či zbraniam. Ide o jasný dôkaz technického myslenia a odovzdávania znalostí medzi generáciami.
V roku 2021 prišiel ďalší prelom. Archeológovia z Gibraltárskeho národného múzea objavili v zadnej časti Vanguard Cave 13 metrov hlbokú komoru, ktorú sedimenty uzavreli najmenej na 40-tisíc rokov. Vo vnútri našli pozostatky rysa, hyeny a supa. Vedci sa domnievajú, že tieto zvieratá sa tam nedostali náhodou. Okrem toho objavili aj ulitu veľkého morského slimáka, ktorý je jedlý. Keďže komora je vzdialená od mora, je pravdepodobné, že ju tam priniesli ľudia.
MIMORIADNY objav vo Veľkej Británii: VZÁCNY nález rozšíri znalosti archeológov! Vojnové trofeje
Neandertálci pravdepodobne obývali Gorham’s Cave ešte pred 33- až 24-tisíc rokmi, čo je oveľa neskôr, než sa tradične predpokladá ich vyhynutie okolo 40-tisíc rokov dozadu. Nálezy z Gibraltáru tak naznačujú, že niektoré populácie neandertálcov mohli prežiť podstatne dlhšie. Ak sa tieto závery potvrdia, znamenalo by to, že práve v okolí Gorham’s Cave žili jedni z posledných neandertálcov na Zemi – na malebnom pobreží Stredozemného mora, kde sa ich príbeh definitívne uzavrel.