Peking po schválení megastavby v Londýne: Británia si len splnila povinnosť hostiteľskej krajiny

PEKING - Čína v stredu uviedla, že Spojené kráľovstvo malo povinnosť schváliť jej obrovskú ambasádu v Londýne. Oznámila to len deň po tom, ako kontroverznú stavbu schválila britská vláda. Informuje o tom agentúra AFP.
„Poskytnutie podpory a uľahčenie výstavby diplomatických priestorov je medzinárodnou povinnosťou hostiteľskej krajiny,“ informovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Na pozemku s rozlohou 55.000 štvorcových metrov má stáť najväčší komplex ambasády vo Veľkej Británii. Plány na jej výstavbu vyvolali odpor a protesty ľudskoprávnych organizácií a aktivistov, ktorí sa obávajú, že pozemok bude zneužitý na špehovanie a obťažovanie disidentov.
Zatiaľ čo britský minister pre miestnu samosprávu Steve Reed uviedol, že rozhodnutie je konečné, stále môže byť predmetom právnych sporov, ktoré avizujú obyvatelia Londýna. Vzťahy medzi Čínou a Britániou sa za predchádzajúcej vlády Konzervatívnej strany výrazne zhoršili a nová ambasáda bola jedným z bodov sporu. Naopak, súčasný labouristický premiér Keir Starmer sa snaží obnoviť vzťahy s touto ekonomickou veľmocou a očakáva sa, že tento mesiac navštívi Peking.