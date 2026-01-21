Nechutný incident v Ivanke pri Dunaji: 47-ročný Mykhailo onanoval pred mladým dievčaťom!

BRATISLAVA - Železničná stanica v Ivanke pri Dunaji sa v pondelok ráno stala dejiskom znepokojivého incidentu. Vďaka duchaprítomnosti mladej obete a rýchlemu zásahu polície však podozrivý muž skončil v rukách zákona v rekordne krátkom čase.
Incident sa odohral v pondelok 19. januára 2026 v ranných hodinách. Podľa informácií polície si 47-ročný Mykhailo B. vyhliadol mladé dievča, ktoré na stanici čakalo na vlak. Situácia vygradovala, keď muž začal dievča sledovať a následne sa dopustil absolútne nevhodného správania na verejnosti – rozopol si nohavice a začal onanovať. Dievča si jeho konanie všimlo, čo muža prinútilo k okamžitému úteku z miesta činu.
Muž sa pokúsil uniknúť na svojom osobnom aute, no urobil chybu, s ktorou nepočítal. Vystrašené, no pohotové dievča stihlo jeho vozidlo odfotiť. Tieto zábery sa stali kľúčovým dôkazom. Ihneď po incidente kontaktovala svojich rodičov, ktorí zalarmovali políciu.
Policajti bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) zareagovali okamžite. Na základe popisu a fotografie vozidla muža vypátrali neďaleko železničnej stanice. "Netrvalo dlho a policajti bratislavskej PMJ neďaleko železničnej stanice 47-ročného muža vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde už policajti vykonali potrebné úkony ktoré vyústili k vzneseniu obvinenia. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 47-ročnému mužovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," informovala polícia.
Bratislavská polícia zároveň vyzýva občanov, aby neváhali nahlásiť akékoľvek protiprávne konanie na bezplatnom čísle 158.