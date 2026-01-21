Najväčší svadobný veľtrh prichádza do Bratislavy: Nezabudnuteľný zážitok pre budúcich novomanželov!

Už 31. januára 2026 sa Národný futbalový štadión v Bratislave premení na rozprávkové svadobné kráľovstvo! Na tento deň sa teší nielen množstvo budúcich neviest a ženíchov, ale aj tí, ktorí hľadajú inšpiráciu pre svoj veľký deň. Svadobný veľtrh, ktorý patrí k najväčším podujatiam svojho druhu na Slovensku, ponúkne návštevníkom všetko, čo potrebujú na vytvorenie dokonalej svadby.
Kto vystavuje?
Na veľtrhu sa predstavia špičkoví vystavovatelia zo Slovenska aj zo zahraničia. Medzi nimi nebudú chýbať:
- Svadobné salóny s exkluzívnymi kolekciami šiat pre nevesty aj družičky.
- Klenotníci so širokou ponukou zásnubných a svadobných prsteňov.
- Cateringové spoločnosti ponúkajúce ochutnávky najnovších svadobných menu a trendových svadobných tort.
- Floristi a dekoratéri, ktorí predstavia moderné aj tradičné kvetinové dekorácie.
- Fotografi a kameramani špecializovaní na svadobné videá a fotoknihy.
- Svadobné agentúry, ktoré ponúkajú komplexné plánovanie a koordináciu svadby.
- Vizážisti a kaderníci predvádzajúci svadobné líčenie a účesy.
- Cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú romantické svadobné cesty a destinácie na medové týždne.
Čo môžete vidieť a objednať?
Svadobný veľtrh bude skutočnou pastvou pre oči! Tešiť sa môžete na:
- Ukážky svadobných výzdob a inšpirácie pre rôzne témy svadieb, od boho štýlu po kráľovskú eleganciu.
- Živú hudbu a vystúpenia kapiel, ktorých si môžete objednať na svoju svadbu.
- Ochutnávky svadobných koláčikov a tort, ktoré uspokoja aj tie najnáročnejšie chute.
- Workshopy pre nevesty, kde sa naučíte viazať kytice, plánovať rozpočet alebo si vybrať ten správny make-up.
Čo môžete zažiť?
Okrem prehliadania stánkov a zbierania inšpirácie sa môžete tešiť na interaktívny program:
- Živý rozhovor so svadobnými expertmi, ktorí poradia, ako naplánovať bezchybnú svadbu.
- Súťaže o zaujímavé ceny
- Fotozónu, kde si môžete vytvoriť nezabudnuteľné spomienky v štýlovom svadobnom prostredí.
Prečo prísť?
Tento svadobný veľtrh je ideálnou príležitosťou na stretnutie s profesionálmi zo svadobného priemyslu a zároveň na získanie inšpirácie pre váš dokonalý deň. Navyše, mnohí vystavovatelia ponúkajú exkluzívne zľavy a špeciálne balíčky dostupné len počas veľtrhu.
Nechajte sa inšpirovať, ochutnajte kúsok svadobnej mágie a zažite jedinečný deň plný krásy, lásky a štýlu. Vidíme sa 31. januára 2026 od 10.00 do 18.00 hod. na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave!
Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke veľtrhu www.svadobnyveltrh.sk
