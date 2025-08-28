Dráma na palube: Boeingom otriasla explózia, musel núdzovo pristáť: Pasažierka opísala chvíle hrôzy

ŠTOKHOLM - Let Boeing 737 spoločnosti Norwegian smerujúci zo Štokholmu do Paríža zažil dramatické chvíle. Krátko po vzlete praskla pneumatika a lietadlo sa muselo okamžite vrátiť na letisko Arlanda.
Výbuch sprevádzal otras aj paniku
Stroj s označením letu D82046 sa v stredu krátko po štarte otriasol silnou ranou. Explodovala jedna z pneumatík a posádka musela rozhodnúť o okamžitom návrate. Na pristávaciu dráhu vyrazili pohotovostné záchranné jednotky, uviedol švédsky portál Expressen, ktorý zverejnil aj zábery dramatického pristátia.
„Trasiem sa ešte teraz,“ hovorí cestujúca
Medzi pasažiermi bola aj Francúzka Maya Carenco. „Keď lietadlo vzlietlo, hrozne sa triaslo. Nohy sa mi trasú ešte teraz. Vo vzduchu som netušila, čo sa deje. Keď som sa dozvedela pravdu, ostala som v šoku,“ povedala pre Daily Mail. Dodala, že jej matka a babička sledovali let online a prežívali veľké obavy. Sama však ostala pokojná vďaka posádke, ktorá podľa nej pôsobila veľmi profesionálne.
Aerolinky hovoria o nezvyčajnom incidente
„Let prebiehal podľa plánu, no po vzlete musel pilot kvôli technickým problémom pristáť späť na Arlande,“ uviedol hovorca spoločnosti Norwegian. Podľa jeho slov išlo o výnimočný prípad. Aj švédske letecké úrady potvrdili, že pôvod incidentu bude predmetom vyšetrovania. „Budeme analyzovať, čo presne spôsobilo explóziu pneumatiky,“ doplnila Sara Erikssonová z Národného námorného a leteckého kontrolného centra (JRCC).