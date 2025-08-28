Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Dráma na palube: Boeingom otriasla explózia, musel núdzovo pristáť: Pasažierka opísala chvíle hrôzy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

ŠTOKHOLM - Let Boeing 737 spoločnosti Norwegian smerujúci zo Štokholmu do Paríža zažil dramatické chvíle. Krátko po vzlete praskla pneumatika a lietadlo sa muselo okamžite vrátiť na letisko Arlanda.

Výbuch sprevádzal otras aj paniku

Stroj s označením letu D82046 sa v stredu krátko po štarte otriasol silnou ranou. Explodovala jedna z pneumatík a posádka musela rozhodnúť o okamžitom návrate. Na pristávaciu dráhu vyrazili pohotovostné záchranné jednotky, uviedol švédsky portál Expressen, ktorý zverejnil aj zábery dramatického pristátia.

„Trasiem sa ešte teraz,“ hovorí cestujúca

Medzi pasažiermi bola aj Francúzka Maya Carenco. „Keď lietadlo vzlietlo, hrozne sa triaslo. Nohy sa mi trasú ešte teraz. Vo vzduchu som netušila, čo sa deje. Keď som sa dozvedela pravdu, ostala som v šoku,“ povedala pre Daily Mail. Dodala, že jej matka a babička sledovali let online a prežívali veľké obavy. Sama však ostala pokojná vďaka posádke, ktorá podľa nej pôsobila veľmi profesionálne.

Aerolinky hovoria o nezvyčajnom incidente

„Let prebiehal podľa plánu, no po vzlete musel pilot kvôli technickým problémom pristáť späť na Arlande,“ uviedol hovorca spoločnosti Norwegian. Podľa jeho slov išlo o výnimočný prípad. Aj švédske letecké úrady potvrdili, že pôvod incidentu bude predmetom vyšetrovania. „Budeme analyzovať, čo presne spôsobilo explóziu pneumatiky,“ doplnila Sara Erikssonová z Národného námorného a leteckého kontrolného centra (JRCC).

Viac o téme: PneumatikaIncidentŠtokholmNorwegian Airlines
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lietadlo smerujúce do Pekingu
Lietadlo smerujúce do Pekingu muselo núdzovo pristáť na Sibíri
Zahraničné
Lietadlo spoločnosti British Airways
CHAOS na letisku: Z lietadla muselo tesne pred odletom vystúpiť 20 cestujúcich! Dôvod bol PREKVAPUJÚCI
Zaujímavosti
Lietadlo sa zrútilo na
Tragédia v Poľsku: Lietadlo narazilo do budovy, dvaja mŕtvi
Zahraničné
Incident na palube: Lietadlo
Incident na palube: Lietadlo EasyJet muselo núdzovo pristáť kvôli agresívnemu cestujúcemu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

KPVS si pripomenulo 75. výročie Akcie rehoľníčky - násilné vyvezenie rehoľných sestier z kláštorov
KPVS si pripomenulo 75. výročie Akcie rehoľníčky - násilné vyvezenie rehoľných sestier z kláštorov
Správy
Rekonštrukčné práce na hlavnej budove Prešovskej univerzity pokračujú
Rekonštrukčné práce na hlavnej budove Prešovskej univerzity pokračujú
Správy
Minister financií Kamenický: Ide sa šetriť na strane štátu, odmietam zvyšovanie DPH
Minister financií Kamenický: Ide sa šetriť na strane štátu, odmietam zvyšovanie DPH
Správy

Domáce správy

minister školstva, výskumu, vývoja
Slovensko a Česko hľadajú riešenia na prilákanie nových učiteľov a zlepšenie vzdelávacieho systému
Domáce
Slovenskom sa šíri ďalší
Slovenskom sa šíri ďalší veľký podvod: NBS bije na poplach! Vysvetlili, ako celé klamstvo funguje
Domáce
Bludný kruh obnovy budovy
Bludný kruh obnovy budovy Najvyššieho súdu: NÁHLA zmena okolností, po vymenovaní nového vedenia je všetko inak!
Domáce
Nečakaný koniec: Rehabilitačné pracovisko v Stupave zatvára, služby presúvajú do Bratislavy
Nečakaný koniec: Rehabilitačné pracovisko v Stupave zatvára, služby presúvajú do Bratislavy
Bratislava

Zahraničné

FOTO Ľudia v paneláku zažili
Ľudia v paneláku zažili budíček ich najhorších nočných môr: Praskliny v stenách a EVAKUÁCIA, dnu sa už nedostanú!
Zahraničné
Hrozivá situácia! Gaza je
Hrozivá situácia! Gaza je na bode zlomu, zúfalstvo prudko rastie
Zahraničné
V Nigérii vyčíňa cholera!
V Nigérii vyčíňa cholera! Hlásia 8 mŕtvych a vyše 200 nakazených
Zahraničné
Dráma na palube: Boeingom
Dráma na palube: Boeingom otriasla explózia, musel núdzovo pristáť: Pasažierka opísala chvíle hrôzy
Zahraničné

Prominenti

Richard Vrablec
Známy moderátor odmietol kšeft, ľudia mu tlieskajú a píšu: Vďaka za odhodlanie
Domáci prominenti
Anna Kurnikovova, Enrique Iglesias
KRÁSNA SPRÁVA: Anna Kurnikovova (44) a Enrique Iglesias (50) čakajú 4. DIEŤA!
Zahraniční prominenti
Andrea Járová v PÚŠTNOM
Andrea Járová v PÚŠTNOM PEKLE: Festival zasiahol HURIKÁN, hlásia zranených!
Domáci prominenti
Bruce Willis
Chorý Bruce Willis (70) už s rodinou NEBÝVA: Vysťahovali ho!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nudí vás už Malorka
Nudí vás už Malorka či Ibiza? Navštívte tieto menej známe španielske ostrovy
dromedar.sk
Tak TOTO mu žena
Tak TOTO mu žena nikdy nezabudne: Muž ju nechal na odpočívadle, všimol si to až po HODINE!
Zaujímavosti
Náhodný psičkár sa zmenil
Náhodný psičkár sa zmenil na SUPERHRDINU: Jeho rýchla reakcia zachránila životy vo vzduchu!
Zaujímavosti
Vedci bijú na POPLACH:
Vedci bijú na POPLACH: Antarktída mizne pred očami! Katastrofa je už neodvratná
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Slováci robia na byt najdlhšie v Európe. A bude ešte horšie! (komentár)
Slováci robia na byt najdlhšie v Európe. A bude ešte horšie! (komentár)
Nvidia hviezdi a valcuje konkurenciu: Ako je na tom Európa a kde môžu profitovať investori?
Nvidia hviezdi a valcuje konkurenciu: Ako je na tom Európa a kde môžu profitovať investori?

Šport

Otec kabíny, ktorý srší pozitivitou: Dúbravka prežíva skvelé časy po prestupe do Burnley
Otec kabíny, ktorý srší pozitivitou: Dúbravka prežíva skvelé časy po prestupe do Burnley
Slováci v zahraničí
Po vysokej prehre zasiahla slovenskú dvadsiatku ďalšia zlá správa: Tím zložila viróza, na turnaji končí
Po vysokej prehre zasiahla slovenskú dvadsiatku ďalšia zlá správa: Tím zložila viróza, na turnaji končí
Reprezentácia
VIDEO Djokovič po nevydarenom tajbrejku išiel do plných, nasadená päťka odstupuje z US Open
VIDEO Djokovič po nevydarenom tajbrejku išiel do plných, nasadená päťka odstupuje z US Open
US Open
Amorim po pohárovom fiasku Manchestru: Boli sme stratení, hráči dali jasne najavo, čo chcú
Amorim po pohárovom fiasku Manchestru: Boli sme stratení, hráči dali jasne najavo, čo chcú
Anglický ligový pohár

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariérny zlom po 40-tke? Práve teraz máte najväčšiu šancu na úspech!
Kariérny zlom po 40-tke? Práve teraz máte najväčšiu šancu na úspech!
Motivácia a inšpirácia
Tajomstvo, ako konečne zvládnuť prácu a rodinu bez stresu!
Tajomstvo, ako konečne zvládnuť prácu a rodinu bez stresu!
Práca a voľný čas
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Výber receptov
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Koláče a torty

Technológie

Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Bezpečnosť
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
Aplikácie a hry
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Bezpečnosť
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Bezpečnosť

Bývanie

Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút

Pre kutilov

10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri typy žien, ktoré muž najčastejšie vymení za inú: Vonkajšia krása im nebude stačiť na to, aby si ho udržali, keď postrádajú toto
Partnerské vzťahy
Tri typy žien, ktoré muž najčastejšie vymení za inú: Vonkajšia krása im nebude stačiť na to, aby si ho udržali, keď postrádajú toto
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľudia v paneláku zažili
Zahraničné
Ľudia v paneláku zažili budíček ich najhorších nočných môr: Praskliny v stenách a EVAKUÁCIA, dnu sa už nedostanú!
Slovenskom sa šíri ďalší
Domáce
Slovenskom sa šíri ďalší veľký podvod: NBS bije na poplach! Vysvetlili, ako celé klamstvo funguje
Bludný kruh obnovy budovy
Domáce
Bludný kruh obnovy budovy Najvyššieho súdu: NÁHLA zmena okolností, po vymenovaní nového vedenia je všetko inak!
Dráma na palube: Boeingom
Zahraničné
Dráma na palube: Boeingom otriasla explózia, musel núdzovo pristáť: Pasažierka opísala chvíle hrôzy

Ďalšie zo Zoznamu