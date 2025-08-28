Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Maďarsko žaluje EÚ! Ide o využívanie zmrazených ruských peňazí pre Ukrajinu

BUDAPEŠŤ - Maďarsko zažalovalo Európsku úniu (EÚ) pre rozhodnutie poskytovať výnosy zo zmrazeného ruského majetku Ukrajine, ktorá sa štvrtým rokom bráni ruskej invázii. Napísal to dnes web stanice Euronews, podľa ktorého sa prípadom zaoberá Tribunál Súdneho dvora EÚ, teda súd nižšej inštancie. Podľa maďarských médií by rozsudok mohol vytvoriť precedens pre ochranu práva veta, ktorej sa Budapešť v žalobe domáha.

Členské krajiny EÚ sa vlani zhodli, že budú využívať výnosy z ruských aktív zmrazených v Európe na nákup zbraní pre Ukrajinu a na jej povojnovú rekonštrukciu. Väčšina výnosov sa má v prospech Kyjeva použiť prostredníctvom takzvaného Európskeho mierového nástroja (EPF), z ktorého sa financujú nákupy zbraní, na ktorých sa Maďarsko nezúčastňuje.

EÚ nerešpektovala jej právo veta

Budapešť v žalobe tvrdí, že EÚ nerešpektovala jej právo veta a obišla ho s tým, že Maďarsko nie je štátom prispievajúcim na nákupy zbraní pre Ukrajinu. "V dôsledku boli porušené princípy rovnosti členských štátov a demokratického fungovania Európskej únie, pretože členský štát bol zbavený, neospravedlniteľne a bez právneho základu, svojho hlasovacieho práva," uvádza sa podľa Euronews v žalobe.

Maďarsko, ktorého premiér Viktor Orbán udržiava blízke vzťahy s ruským vodcom Vladimirom Putinom, často blokuje únijné opatrenia namierené proti Moskve za jej agresiu voči susednej krajine. Budapešť svoju sťažnosť podala v máji, súd ju akceptovať tento týždeň, zaoberať sa ňou môže aj niekoľko rokov, kým vydá rozhodnutie, píše web.

