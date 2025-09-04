Maďarsko neakceptuje protiizraelské návrhy z Bruselu, uviedol Szijjártó

BUDAPEŠŤ - Brusel neustále navrhuje členským štátom protiizraelské opatrenia, ale maďarská vláda ich naďalej odmieta a miesto toho pracuje na budovaní strategickej aliancie a priateľstva so židovským štátom. Uviedol to vo štvrtok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.
Stretol sa s Daganom
Szijjártó tento postoj zverejnil na sociálnej sieti po stretnutí s predsedom Oblastnej rady Šomron Josim Daganom, s ktorým zhodnotili bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe a vyjadrili poľutovanie nad tým, že v západnej Európe pretrvávajú silné protiizraelské nálady.
„Hovorili sme aj o situácii kresťanských komunít na Blízkom východe a zhodli sme sa, že ochrana starovekých kresťanských komunít žijúcich v regióne a zaručenie ich bezpečnosti je pre nás dôležitou spoločnou úlohou,“ zdôraznil šéf maďarskej diplomacie. Oblastná rada Šomron je izraelský správny región, ktorý sa nachádza v najsevernejšej časti Západného brehu Jordánu. Založená bola v roku 1979.