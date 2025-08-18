V niektorých bratislavských jazerách sa objavil nálevník, pre ľudí je neškodný

BRATISLAVA - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zaznamenal v priebehu 33. kalendárneho týždňa v niektorých vodných plochách v Bratislavskom kraji výskyt Stentora amethystinus alebo tzv. nálevníka. Pozorovať ho možno ako čierne bodky, ktoré však podľa úradu nepredstavujú zdravotné riziko. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.
„Vo výsledkoch laboratórnych analýz v biologických ukazovateľoch bol zistený výskyt tzv. čiernych bodiek na prírodných vodných plochách Vajnorské jazero, jazero Nové Košariská, Rusovské jazero a Čunovské jazerá - malé jazero,“ ozrejmil RÚVZ.
Priblížil, že ide o jednobunkový organizmus živočíšneho pôvodu, ktorý je citlivý na viditeľné svetlo a za priaznivých podmienok je jeho výskyt vo vode voľným okom viditeľný, na hladine vody vytvára čierne povlaky zrnitej štruktúry. „Jeho prítomnosť vo vode nie je zdravotne významná, avšak pri jeho premnožení môže z estetického hľadiska spôsobiť znečistenie plaviek čiernymi bodkami,“ dodal úrad.