Hygienici zobrali letné kúpaliska útokom: Výsledky s veľkým otáznikom, kvalita pokrivkávala hlavne na týchto!

BRATISLAVA/KOŠICE - Leto je na svojom kalendárnom konci a prázdniny sú nateraz mimo hru. Je načase si pripomenúť aj to, s akým "skóre" sa na konci augusta lúčili prírodné a aj umelé kúpaliská. Otáznu kvalitu vody zaznamenali v štyroch z nich.
Sumár kvality odobraných vzoriek v týchto kúpaliskách uviedol na svojom webe Úrad verejného zdravotníctva.
"Na lokalitách Delňa (odber 4. augusta 2025), Vinianske jazero (odber 26. augusta 2025), VN Lipovina - Bátovce (odber 18. augusta 2025) bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie. Možné zvýšené zdravotné riziko je pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľov cyanobaktérie a chlorofyl-a," napísali hygienici.
Na základe ostatných laboratórnych výsledkov prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na:
- plážové kúpalisko Jazero v Košiciach (odber 7. augusta 2025) - cyanobaktérie, chlorofyl-a, priehľadnosť,
- rekreačná oblasť Gazárka Šaštín Stráže (odber 16. júla 2025) - cyanobaktérie, chlorofyl-a, črevné enterokok,
- vodná nádrž Duchonka (odber 11. augusta 2025) - cyanobaktérie, chlorofyl-a, črevné enterokok,
- štrkovisko Čaňa (odber 22. júla 2025) - cyanobaktérie, chlorofyl-a.
Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov z 35. kalendárneho týždňa v:
- detskom bazéne na kúpalisku AquaCity Poprad - sezónna časť (odber 27. augusta 2025),
- oddychovom bazéne a v detskom bazéne na kúpalisku Bazény - Pacho, Veľká Čausa (odber 25. augusta 2025),
- detskom bazéne na Letnom kúpalisku Myjava, SMMM, s.r.o. (odber 27. augusta 2025).