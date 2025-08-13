Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe: Tieto morské tvory spôsobili obrovský problém!

GRAVELINES - Jadrová elektráreň Gravelines na severe Francúzska, ktorá dokáže zásobovať energiou až päť miliónov domácností, musela v pondelok prerušiť prevádzku. Francúzska energetická spoločnosť EDF uviedla, že dôvodom bola „masívna a nepredvídateľná“ prítomnosť medúz, ktoré upchali filtre čerpacích staníc privádzajúcich chladiacu vodu k reaktorom.

Automatické odstavenie štyroch blokov podľa EDF nepredstavovalo žiadne riziko pre bezpečnosť zariadenia, personálu ani životného prostredia. Zvyšné dva bloky boli už pred incidentom mimo prevádzky kvôli údržbe, takže celý komplex sa ocitol dočasne odstavený, informoval Daily Mail.

Odborníci teraz kontrolujú systém a plánujú bezpečné opätovné spustenie reaktorov vo štvrtok. EDF zároveň ubezpečila, že nehrozí nedostatok elektriny, pretože sú k dispozícii iné zdroje energie, vrátane solárnych, a vývoz elektriny do Spojeného kráľovstva nie je ohrozený.

Gravelines je najväčšou jadrovou elektrárňou v západnej Európe – má šesť reaktorov s výkonom po 900 megawattov a do roku 2040 plánuje spustiť dve nové generácie reaktorov s kapacitou 1 600 megawattov. Vodu čerpá z kanála spojeného so Severným morom, kde žije viacero druhov medúz.

Hoci podobné prípady sú zriedkavé, nejde o úplnú novinku. Naposledy podobný incident vo Francúzsku zasiahol prevádzku v 90. rokoch. V zahraničí však už došlo k odstaveniu elektrární kvôli medúzam, napríklad v roku 2013 vo Švédsku a v roku 1999 v Japonsku.

Návšteva akvária sa zmenila na horor: VIDEO Chobotnica držala dieťa päť minút, spôsobila mu modriny až po rameno! Prečítajte si tiež

Návšteva akvária sa zmenila na horor: VIDEO Chobotnica držala dieťa päť minút, spôsobila mu modriny až po rameno!

Podľa odborníkov sa populácii medúz darí najmä kvôli nadmernému rybolovu, plastovému znečisteniu a klimatickým zmenám, ktoré im vytvárajú ideálne podmienky na rozmnožovanie.

