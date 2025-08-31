Diplomatický škandál v Jemene: Iránom podporovaní húsíovia vtrhli do pobočiek OSN, sériový únos zamestnancov!

SANÁ - Jemenskí húsíovia podporovaní Iránom v nedeľu vtrhli do miestnych pobočiek dvoch humanitárnych organizácií OSN v hlavnom meste Saná a zadržali niekoľkých zamestnancov, ktorých následne z miesta uniesli. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na anonymný jemenský zdroj.
Ozbrojenci vstúpili do kancelárií Svetového potravinového programu (WFP) a Detského fondu OSN (UNICEF) v meste kontrolovanom povstalcami. Zatkli asi sedem pracovníkov WFP a troch pracovníkov UNICEF a odviezli ich na dosiaľ neznáme miesto. Motív únosov v súčasnosti nie je jasný. Jemenskí povstalci ani OSN sa k veci zatiaľ nevyjadrili. K incidentu došlo deň po tom, ako šiitský povstalci húsíovia oznámili, že ich premiér Ahmed Raháwí a niekoľko ministrov zahynuli pri štvrtkovom izraelskom nálete na jemenské hlavné mesto.
Minulé únosy pracovníkov OSN
Povstalci už v minulosti uniesli pracovníkov OSN a obvinili ich zo špionáže pre Spojené štáty. Podľa informácií OSN bolo v marci stále držaných v zajatí 23 humanitárnych pracovníkov. Niektorí z nich sú v zajatí už viac ako tri roky. Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.
Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená Spojenými štátmi útoky následne opätovali, pričom sa zamerali na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajda. V máji húsíovia uzavreli so spojenými štátmi dohodu, v rámci ktorej prisľúbili, že obchodnú trasu v Červenom mori prestanú narúšať útokmi. Následne však ohlásili, že výnimku v tomto smere predstavujú ciele, ktoré sú podľa nich prepojené s Izraelom.