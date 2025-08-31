Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Diplomatický škandál v Jemene: Iránom podporovaní húsíovia vtrhli do pobočiek OSN, sériový únos zamestnancov!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SANÁ - Jemenskí húsíovia podporovaní Iránom v nedeľu vtrhli do miestnych pobočiek dvoch humanitárnych organizácií OSN v hlavnom meste Saná a zadržali niekoľkých zamestnancov, ktorých následne z miesta uniesli. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na anonymný jemenský zdroj.

Ozbrojenci vstúpili do kancelárií Svetového potravinového programu (WFP) a Detského fondu OSN (UNICEF) v meste kontrolovanom povstalcami. Zatkli asi sedem pracovníkov WFP a troch pracovníkov UNICEF a odviezli ich na dosiaľ neznáme miesto. Motív únosov v súčasnosti nie je jasný. Jemenskí povstalci ani OSN sa k veci zatiaľ nevyjadrili. K incidentu došlo deň po tom, ako šiitský povstalci húsíovia oznámili, že ich premiér Ahmed Raháwí a niekoľko ministrov zahynuli pri štvrtkovom izraelskom nálete na jemenské hlavné mesto.

Minulé únosy pracovníkov OSN

Povstalci už v minulosti uniesli pracovníkov OSN a obvinili ich zo špionáže pre Spojené štáty. Podľa informácií OSN bolo v marci stále držaných v zajatí 23 humanitárnych pracovníkov. Niektorí z nich sú v zajatí už viac ako tri roky. Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.

Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená Spojenými štátmi útoky následne opätovali, pričom sa zamerali na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajda. V máji húsíovia uzavreli so spojenými štátmi dohodu, v rámci ktorej prisľúbili, že obchodnú trasu v Červenom mori prestanú narúšať útokmi. Následne však ohlásili, že výnimku v tomto smere predstavujú ciele, ktoré sú podľa nich prepojené s Izraelom.

Viac o téme: PrepadnutieOSNJemenSanáHúsíovia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Obrovské straty v Jemene:
Obrovské straty v Jemene: Po izraelskom nálete zahynul premiér húsíov a viacero ministrov
Zahraničné
Ozbrojené skupiny Húsíov operujúce
Izrael tvrdí, že zachytil raketu vypálenú húsíjmi na letisko v Tel Avive
Zahraničné
Izraelský systém protivzdušnej obrany
Izraelská armáda znova zachytila raketu vypálenú z Jemenu
Zahraničné
Po izraelských útokoch na
Po izraelských útokoch na Jemen je šesť mŕtvych, 86 zranených
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podľa strany PS by mal šéf SIS Pavol Gašpar odstúpiť
Podľa strany PS by mal šéf SIS Pavol Gašpar odstúpiť
Správy
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Správy
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
Správy

Domáce správy

Občianske združenie Ursia plánuje
Občianske združenie Ursia plánuje monitoring medveďov pri mestách: Cieľom je varovný systém a prevencia
Domáce
Aktualizujeme VRAŽDA v rodinnom dome
VRAŽDA v rodinnom dome na východe Slovenska: Krvavý konflikt matky a syna, ten sa polícii vzdal sám!
Domáce
DRÁMA na východe Slovenska!
DRÁMA na východe Slovenska! Muža (39) pochytil amok a vytiahol VIDLY na vlastných rodičov a policajtov!
Domáce
Riaditeľ SIS Gašpar po nehode v Nitre: Auto patrí firme, kde bol konateľ – opozícia žiada jeho odstúpenie
Riaditeľ SIS Gašpar po nehode v Nitre: Auto patrí firme, kde bol konateľ – opozícia žiada jeho odstúpenie
Bratislava

Zahraničné

Jemenskí povstalci húsíovia
Diplomatický škandál v Jemene: Iránom podporovaní húsíovia vtrhli do pobočiek OSN, sériový únos zamestnancov!
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Izrael podľa Netanjahua podnikol útok na hovorcu vojenského krídla Hamasu: Cieľom bol Abú Ubajda
Zahraničné
Policajti hliadkujú po tom,
Hrôza v Nemecku: Auto vrazilo do päťčlennej rodiny, zranenia utrpeli aj deti
Zahraničné
Drogy sú ľahko dostupné:
Drogy sú ľahko dostupné: Ohrozuje to najmä mladých, varuje nemecký komisár
Zahraničné

Prominenti

Záhadné úmrtia celebrít ZÁHADNÁ SMRŤ Elvisa Presleyho
ZÁHADNÁ SMRŤ Elvisa Presleyho (†42): Kráľa rokenrolu našli na ZÁCHODE, ale... Stále ŽIJE?!
Zahraniční prominenti
Marcel Forgáč
Marcel Forgáč s krásnou Christianou SVADBU neplánuje: Prečo nechcem ísť pred oltár!
Domáci prominenti
Ivana Chýlková a Jan
PROBLÉMY v raji? Ivana Chýlková vyšla s pravdou von: S Krausom už spolu NEŽIJÚ!
Domáci prominenti
Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera:
Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera: Zbalila ho POLÍCIA... Plakal spolu s otcom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Neuveriteľný výkon! Japonský dôchodca
Neuveriteľný výkon! Japonský dôchodca sa zapísal do knihy rekordov: Ako 102-ročný zdolal horu Fudži
Zaujímavosti
Európske Maldivy: Ostrov Harris
Európske Maldivy: Ostrov Harris má prekrásne pláže aj drsnú prírodu
dromedar.sk
FOTO Žena túži po najštíhlejšom
Žena túži po najštíhlejšom páse na svete! Do svojej premeny investovala skoro MILIÓN eur
Zaujímavosti
FOTO Na fotografii interiéru nehnuteľnosti
Dcéra nacistu odhalila ukradnuté umenie: Všetko prezradila FOTO na sociálnych sieťach, záhadne opäť ZMIZLO
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Začiatok sezóny ako z najhoršieho sna: Simeone prvýkrát vystriedal Hancka
Začiatok sezóny ako z najhoršieho sna: Simeone prvýkrát vystriedal Hancka
La Liga
Verstappen na domácej trati, F1 sa vracia na scénu: Online prenos z VC Holandska
Verstappen na domácej trati, F1 sa vracia na scénu: Online prenos z VC Holandska
Formula 1
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Slováci v zahraničí
Poslali ho do Bayernu, potom si to rozmysleli: Chelsea rieši zapeklitú situáciu, útočník zúri!
Poslali ho do Bayernu, potom si to rozmysleli: Chelsea rieši zapeklitú situáciu, útočník zúri!
Premier League

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Motivácia a produktivita
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov

Technológie

Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Návody
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Android
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Návody

Bývanie

Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka

Pre kutilov

Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zavolala som si hodinového manžela: Naozaj som potrebovala jeho pomoc, nakoniec som sa s ním vyspala
Sex a vzťahy
Zavolala som si hodinového manžela: Naozaj som potrebovala jeho pomoc, nakoniec som sa s ním vyspala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VRAŽDA v rodinnom dome
Domáce
VRAŽDA v rodinnom dome na východe Slovenska: Krvavý konflikt matky a syna, ten sa polícii vzdal sám!
DRÁMA na východe Slovenska!
Domáce
DRÁMA na východe Slovenska! Muža (39) pochytil amok a vytiahol VIDLY na vlastných rodičov a policajtov!
Jemenskí povstalci húsíovia
Zahraničné
Diplomatický škandál v Jemene: Iránom podporovaní húsíovia vtrhli do pobočiek OSN, sériový únos zamestnancov!
Kotlárove vyšetrovanie pandémie je
Domáce
Kotlárove vyšetrovanie pandémie je FIASKOM aj pre Huliaka: Raz-dva by som s takým šarlatánom spravil poriadok!

Ďalšie zo Zoznamu