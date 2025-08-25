Paríž si predvolá veľvyslanca USA pre vyjadrenia o antisemitizme

PARÍŽ - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že si predvolá veľvyslanca USA v súvislosti s listom, ktorý napísal prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Tvrdenia ambasádora, že Paríž dostatočne nebojuje proti antisemitizmu, označilo za neprijateľné. Informovala o tom agentúra AFP.
"Francúzsko dôrazne odmieta tieto najnovšie obvinenia," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. "Tieto obvinenia veľvyslanca sú neprijateľné," zdôraznilo s tým, že Francúzsko je plne odhodlané bojovať proti antisemitizmu.
Americký veľvyslanec Charles Kushner v liste Macronovi s dátumom 25. augusta podľa AFP uviedol, že ide o "81. výročie spojeneckého oslobodenia Paríža, ktoré ukončilo deportácie Židov z francúzskej pôdy" za nacistickej okupácie.
"Píšem vám z dôvodu hlbokého znepokojenia nad dramatickým nárastom antisemitizmu vo Francúzsku a nedostatočného konania vašej vlády proti nemu," citovala francúzska tlačová agentúra z listu, ku ktorému sa dostala. "Vo Francúzsku neprejde deň bez toho, aby Židia neboli napádaní na ulici, synagógy alebo školy boli poškodené alebo podniky vlastnené Židmi vandalizované," dodal ambasádor. Nenávisť voči Židom podľa neho "explodovala" po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal stále trvajúcu vojnu v Pásme Gazy.
Francúzske ministerstvo uviedlo, že Kushnerove vyjadrenia sú v rozpore s medzinárodným právom a najmä povinnosťou diplomatov nezasahovať do vnútorných záležitostí štátov. "Okrem toho nezodpovedajú kvalite transatlantického vzťahu medzi Francúzskom a Spojenými štátmi a dôvere, ktorá by mala panovať medzi spojencami," doplnil rezort.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok obvinil Macrona z podnecovania antisemitizmu s tým, že vo Francúzsku výrazne narástol po júlovom oznámení prezidenta, že uzná palestínsku štátnosť. Elyzejský palác označil vyjadrenie izraelského lídra za "hanebné" a "omylné".
Vo Francúzsku žije asi pol milióna Židov, čo je najviac v západnej Európe, ako aj významná moslimská komunita citlivá na osud Palestínčanov v Gaze, konštatovala AFP. Obe komunity informovali o náraste nenávistných činov od vypuknutia vojny Izraela proti Hamasu.