Francúzsko v kríze: RN žiada Macrona o rozpustenie parlamentu alebo demisiu

PARÍŽ - Najväčšia francúzska opozičná strana Národné združenie (RN) v stredu vyzvala prezidenta Emmanuela Macrona, aby rozpustil Národné zhromaždenie a vypísal nové voľby. Strana výzvu hlave štátu adresovala niekoľko dní pred hlasovaním o dôvere vláde, o ktoré požiadal premiér Francois Bayrou. Očakáva sa, že jeho menšinová vláda podporu väčšiny poslancov nezíska. Informuje o tom portál Politico.
Rozpustiť parlament alebo odstúpiť
„Existuje len jedna cesta, ako sa dostať z tejto politickej slepej uličky: vrátiť sa k volebným urnám,“ povedal pre televíziu TF1 predseda RN Jordan Bardella. „Macron musí uznať túto inštitucionálnu paralýzu, ktorú sám spôsobil, a buď rozpustiť Národné zhromaždenie, alebo podať demisiu,“ uviedol.
Politico označuje výzvu Bardellu na demisiu prezidenta za prekvapivú, keďže súd líderku RN Marina Le Penovú uznal za vinnú zo sprenevery verejných financií a udelil jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie. Politička sa proti rozsudku odvolala a verdikt vyššieho súdu sa očakáva v lete budúceho roka. Riadne voľby prezidenta by sa mali uskutočniť v roku 2027.
Bayrou plánuje hlasovanie o dôvere
Francúzsky premiér v pondelok oznámil, že požiada parlament o hlasovanie o dôvere vláde na mimoriadnom zasadnutí 8. septembra. Týmto krokom chce získať podporu pre navrhované škrty vo vládnych výdavkoch. Bayrou tvrdí, že poslancov požiada, aby potvrdili úsilie vlády, ktorá sa snaží znížiť výdavky rozpočtu o 43,8 miliardy eur. Návrh počíta napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal by znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 percenta hrubého domáceho produktu.
Opozičná Socialistická strana (PS), zelení, komunisti, krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) a krajne pravicové Národné združenie (RN) v utorok oznámili, že návrh na vyslovenie dôvery vláde nepodporia. Okrem toho vyzývajú na celonárodný štrajk 10. septembra.
Macron priznáva nízku šancu prežiť hlasovanie
Podľa dvoch zdrojov portálu Politico Macron pripustil, že vláda má iba malú šancu, aby hlasovanie o dôvere ustála. Svojim blízkym spojencom už oznámil, aby boli na nadchádzajúce udalosti „pripravení“. Jeden z prezidentových poradcov uviedol, že hoci Macron nechce ďalšie predčasné voľby, „vždy hovoril, že sa nezriekne“ svojej ústavnej právomoci rozpustiť parlament.
Väčšina Francúzov podporuje nové voľby
Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že francúzska verejnosť je naklonená návratu k volebným urnám. Prieskum agentúry Elabe zverejnený v utorok ukázal, že 69 percent respondentov podporuje rozpustenie Národného zhromaždenia, zatiaľ čo až 67 percent Francúzov sa vyslovilo Macronovu rezignáciu.
Politico však usudzuje, že ďalšie parlamentné voľby by mohli byť pre Francúzsko „dvojsečnou zbraňou“. Portál pripomína, že do parlamentu by sa podobne ako pri predčasných voľbách minulý rok mohli opäť dostať strany, ktoré spolu nedokážu zostaviť vládnu koalíciu.