Francúzsko si predvolalo taliansku veľvyslankyňu! Ide o zosmiešnenie Macrona

PARÍŽ - Francúzsko si vo štvrtok predvolalo taliansku veľvyslankyňu v Paríži Emanuelu D'Alessandrovú v súvislosti s „neprijateľnými“ vyjadreniami talianskeho viceprezidenta a ministra dopravy Mattea Salviniho na adresu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Diplomatické zdroje agentúry AFP o tom informovali v piatok s tým, že Salvini Macrona zosmiešňoval za jeho podporu Ukrajine.
Salvini povedal, že ak Macron podporuje vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu ako súčasť bezpečnostných síl, môže si nasadiť prilbu a „ísť sám“. „Veľvyslankyni bolo pripomenuté, že tieto výroky sú v rozpore s atmosférou dôvery a historickými vzťahmi medzi našimi dvoma krajinami, ale aj s nedávnym bilaterálnym vývojom, ktorý zdôraznil silné zbližovanie medzi obomi krajinami, najmä pokiaľ ide o neochvejnú podporu Ukrajiny,“ uviedol zdroj AFP.
Nejde o prvý prípad
Agentúra pripomína, že nejde o prvý prípad, kedy Salvini na Macrona zaútočil. Už v marci nazval francúzskeho prezidenta „bláznom“ a obvinil ho, že tlačí Európu do vojny s Ruskom. Francúzsko je dlhodobým podporovateľom Ukrajiny. Spolu s Veľkou Britániou vedie tzv. koalíciu ochotných krajín, ktoré poskytujú Kyjevu vojenskú podporu a diskutujú o možnom nasadení vojakov ako bezpečnostných síl v prípade dosiahnutia prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Talianska premiérka Giorgia Meloniová odmietla pozvanie na účasť na týchto rokovaniach, dodáva AFP.