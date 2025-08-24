Izraelský opozičný politik Gantz navrhol vytvorenie dočasnej vlády národnej jednoty v Izraeli

TEL AVIV - Izraelský opozičný politik Benny Gantz v sobotu navrhol vytvorenie dočasnej vlády národnej jednoty, ktorá by uzavrela dohodu o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas a zabezpečila prepustenie rukojemníkov z Pásma Gazy.
Gantz, bývalý minister obrany, ktorý opustil vládu premiéra Benjamina Netanjahua v roku 2024 pre spory vo viacerých oblastiach, vyzval ostatných členov opozície k vytvoreniu šesťmesačnej vlády s cieľom oslobodiť rukojemníkov, píše DPA. Došlo k tomu po tom, čo krajne pravicoví členovia koalície údajne pohrozili rozpadom Netanjahuovej aliancie, ak premiér pristúpi na dohodou s Hamasom.„Ak Netanjahu nebude súhlasiť (s dočasnou vládou), budeme aspoň vedieť, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách,“ povedal Gantz na tlačovej konferencii. Analytici sa domnievajú, že Netanjahu návrh neprijme, píše DPA.
Raketa smerujúca na Izrael sa rozpadla vo vzduchu: Úlomky dopadli v centrálnych oblastiach
Gantz povedal, že dočasná vláda národnej jednoty by mala začať svoju činnosť uzavretím dohody, ktorá privedie domov všetkých 50 rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gaze. Predpokladá sa však, že už len 20 z nich je nažive.„Životy našich rukojemníkov sú v ohrození, ich čas sa kráti,“ povedal Gantz. Podľa jeho slov by po splnení tejto úlohy nasledovali nové voľby, ktoré by sa konali budúci rok vo vopred dohodnutom termíne.