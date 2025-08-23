Raketa smerujúca na Izrael sa rozpadla vo vzduchu: Úlomky dopadli v centrálnych oblastiach

TEL AVIV – Na územie Izraela bola počas noci z piatka na sobotu odpálená raketa z územia Jemenu, za útokom údajne stoja jemenskí húsíovia. Informovali o tom Izraelské obranné sily (IDF), podľa ktorých sa raketa pravdepodobne rozpadla ešte počas letu. Informuje stanica Sky News.
Zazneli varovné sirény
Po odpálení rakety zazneli varovné sirény vo „viacerých oblastiach“ krajiny. IDF uviedli, že podnikli „niekoľko pokusov o zachytenie“ strely. „Dostali sme hlásenia o dopade úlomkov v centrálnych oblastiach Izraela, okolnosti preverujeme,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Podľa armády raketa vypálená z Jemenu sa počas zostupu pravdepodobne rozpadla vo vzduchu. Izraelské letectvo vyslalo niekoľko stíhačiek, ktoré mali fragmenty zasiahnuť ešte počas letu. Zatiaľ neboli hlásené žiadne zranenia.