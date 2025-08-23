Stretli sa ministri USA a Kórey: Prediskutovali bilaterálnu spoluprácu

WASHINGTON - Šéfovia diplomacií Spojených štátov a Južnej Kórey rokovali v piatok vo Washingtone o ďalšom prehĺbení bilaterálneho spojenectva. Ako uviedla kórejská agentúra Jonhap, diskusia prebehla v rámci príprav na nadchádzajúci samit prezidentov I Če-mjonga a Donalda Trumpa.
Juhokórejský minister zahraničných vecí Čcho Hjoun a americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa stretli len tri dni pred summitom, na ktorom by mali prezidenti diskutovať o spoločnej snahe „modernizovať“ vzájomné spojenectvo v čase, keď sa Washington zameriava na odstrašenie čoraz asertívnejšej Číny.
„Minister Rubio a minister Čo rokovali o možnostiach posilnenia americko-kórejského spojenectva na základe perspektívnej agendy, ktorá zahŕňa posilnenie odstrašovania v indo-pacifickom regióne, spravodlivejšie rozdelenie bremena, podporu obnovy amerického priemyslu a obnovenie férovosti a reciprocity v obchodných vzťahoch,“ uviedol zástupca hovorcu rezortu diplomacie Tommy Pigott.
Význam trilaterálnej spolupráce s Japonskom
Obe strany podľa neho taktiež zopakovali význam trilaterálnej spolupráce s Japonskom. Čcho a Rubio zároveň vyzdvihli „trvalú“ silu spojenectva, ktoré podľa Pigotta už viac než sedem desaťročí predstavuje „kľúčový pilier mieru, bezpečnosti a prosperity na Kórejskom polostrove a v širšom indo-pacifickom regióne“.