Odsúdení mafiáni si mädlia ruky! Zlom po rozhodnutí Ústavného súdu: Piťo chce svoje peniaze späť

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie s odsúdeným bosom piťovcov Jurajom Ondrejčákom.
Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie s odsúdeným bosom piťovcov Jurajom Ondrejčákom. (Zdroj: TASR/TASR - Ján Krošlák)
BRATISLAVA - Prepadnutý majetok, ktorý mal byť symbolom spravodlivosti, sa mení na problém pre štát. Odsúdení mafiáni dnes žiadajú finančné odškodnenie a rezort spravodlivosti už v niektorých prípadoch vyplatil prvé peniaze. Zlom prinieslo rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého bol tento trest ukladaný protiústavne.

Slovensko zasiahla vlna, ktorá dvíha žlč mnohým slušným občanom. Mafiáni, ktorí boli roky postrachom ulíc a nakoniec skončili za mrežami, hlásia návrat – nie však na slobodu, ale k svojim majetkom. Upozornila na to TV JOJ.

Zlom nastal po rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý spochybnil automatické ukladanie trestu prepadnutia majetku. Súd konštatoval, že sa dostatočne neskúmalo, či bol celý majetok nadobudnutý z trestnej činnosti.

Medzi tými, ktorí už dosiahli prvé úspechy, je aj klientka advokáta Igora Ribára. Tá si odpykáva 12-ročný trest za členstvo v zločineckej skupine. Štát jej však už musel vyplatiť nemalú sumu. „Zhruba od 30 do 50 percent došlo v tom prvom kole k úhrade. Vo zvyšnej časti sa ešte súdime s ministerstvom,“ uviedol advokát pre televíziu.

Prípad má aj emotívny podtón, na ktorý obhajoba upozorňuje. Keď žene prepadol majetok, jej maloletý syn mal skončiť doslova na dlažbe a musel si narýchlo hľadať strechu nad hlavou. Jej luxusná nehnuteľnosť sa navyše predala v dražbe „pod cenu“, čo je ďalší tŕň v oku odsúdených.

Piťo chce svoje peniaze späť

O značnú časť majetku prišiel aj bývalý šéf bratislavského podsvetia Juraj Ondrejčák alias Piťo. Väčšina jeho majetku v hodnote takmer 900-tisíc eur sa už vydražila, späť sa mu vrátia len pozemky na Donovaloch, ktoré sa nestihli predať. Aj Ondrejčák sa chce obrátiť na ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s odškodným. „Určite pôjde. Klient je rozhodnutý tento nárok si uplatniť. Momentálne prebiehajú úvahy o kvantifikácii, teda o výške nároku, ktorý je odvoditeľný od sumy, aká mu bude skutočne vrátená,“ uviedol jeho advokát Ivan Mojžiš.

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie s odsúdeným bosom piťovcov Jurajom Ondrejčákom.

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie s odsúdeným bosom piťovcov Jurajom Ondrejčákom.  (Zdroj: TASR/TASR - Ján Krošlák)

Počet žiadostí o odškodnenie má byť podľa dostupných informácií výrazne vyšší, rezort spravodlivosti však konkrétne údaje nezverejňuje. „Ministerstvo spravodlivosti SR sa ohradzuje voči paušálnemu konštatovaniu, že niekomu vznikol nárok na odškodnenie. Každá žiadosť je vždy posudzovaná individuálne,“ reagovala hovorkyňa Barbora Škulová.

