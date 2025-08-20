Kimova sestra odmietla návrhy I Če-mjonga na zmiernenie napätia

PCHJONGJANG - Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v noci na stredu kritizovala prezidenta Južnej Kórey I Če-mjonga, ktorý navrhol viaceré kroky na zmiernenie napätia medzi krajinami. Soul podľa Kim Jo-čong nie je diplomatickým partnerom Pchjongjangu. Upozornila na to agentúra Jonhap.
Kim povedala, že I nie je schopný zmeniť chod dejín, a opätovne odsúdila aktuálne spoločné vojenské cvičenia Južnej Kórey a USA. „Južnej Kórei nebude pridelená ani malá úloha na regionálnej diplomatickej scéne, kde hlavnú úlohu zohráva naša krajina. Kórejská republika nemôže byť naším diplomatickým partnerom,“ vyhlásila.
Juhokórejský prezident oznámil, že bude rešpektovať politický systém Severnej Kórey
Juhokórejský prezident I Če-mjong minulý týždeň oznámil, že bude rešpektovať politický systém Severnej Kórey a nebude sa usilovať o zjednotenie krajiny prostredníctvom pohltenia svojho severného suseda. Zaviazal sa tiež podniknúť kroky na obnovenie v súčasnosti pozastaveného medzikórejského vojenského paktu z roku 2018, ktorého cieľom je zmierniť napätie.
Kimova sestra v reakcii na tieto návrhy uviedla, že prezident I sa od nástupu do funkcie snaží vytvoriť dojem zmeny postoja ku KĽDR, ale jeho „skutočný konfrontačný zámer“ nemožno skryť. Prezidentov výrok o tom, že „akumulácia malých krokov môže viesť k obnoveniu vzájomnej (medzikórejskej) dôvery“, označila ako „ilúziu a hlúpy sen“.