Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Fico telefonoval s Merzom: Chystá sa poslať list von der Leyenovej

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA/BERLÍN - Predseda vlády SR Robert Fico v pondelok telefonoval s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom. Podľa vlastných slov mu povedal, že v utorok pošle predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej otvorený list a dáva ho na vedomie všetkým premiérom a hlavám členských štátov EÚ. Svetoví lídri podľa Fica neberú EÚ úplne vážne, čo možno pripísať „nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike“. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Navrhol som spolkovému kancelárovi niekoľko riešení a dúfam, že skoro navštívi Slovensko, ako prisľúbil. Máme o čom hovoriť,“ uviedol Fico. Na Slovensku podľa neho pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od nemeckého hospodárskeho vývoja.

Fico uviedol, že Merzom diskutoval o aktuálnej „vážnej medzinárodnej situácii“. Podľa vlastných slov mu predovšetkým priblížil rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom, ktorý absolvoval v sobotu v Trumpovom sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach na Floride.

„Prezident USA ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch USA. Keby takto konala EÚ, tak sme úplne inde ako teraz,“ tvrdí premiér SR. Poznamenal, že svetoví lídri neberú Európsku úniu úplne vážne. Fico a Trump sa počas stretnutia na Floride dotkli viacerých tém vrátane vojny na Ukrajine, Európskej únie a vzájomných bilaterálnych vzťahov, informoval po schôdzke tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Viac o téme: Robert FicoFriedrich MerzUrsula von Der Leyenová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Fico neprišiel za Trumpom
Fico neprišiel za Trumpom s prázdnymi rukami: Vzácny darček, Slovákov a Američanov spojil TENTO MUŽ!
Domáce
FOTO Slovensko kráča k ďalšiemu
Slovensko kráča k ďalšiemu jadrovému bloku: Fico v USA podpísal kľúčový DOKUMENT!
Domáce
Fico sa prvýkrát prihlásil
Fico sa prvýkrát prihlásil spoza oceánu: Opozíciu vysmial hneď na úvod, americká elektráreň bude mašina na peniaze!
Domáce
Premiér SR Robert Fico.
Robert Fico telefonoval s lídrom SAE: Reč bola o energiách, technológiách a veľkých investíciách
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Neurológ Juraj Štofko ako plesový guru? Jediná veta od dôležitej ženy by zdvihla ego každému mužovi!
Neurológ Juraj Štofko ako plesový guru? Jediná veta od dôležitej ženy by zdvihla ego každému mužovi!
Prominenti
Pietna spomienka pri príležitosti 20. výročia leteckej tragédie vojenského lietadla AN-24 pri Pamätníku obetiam leteckého nešťastia
Pietna spomienka pri príležitosti 20. výročia leteckej tragédie vojenského lietadla AN-24 pri Pamätníku obetiam leteckého nešťastia
Správy
Bezohľadná jazda cestnej pirátky na D1
Bezohľadná jazda cestnej pirátky na D1
Správy

Domáce správy

FOTO Inšpekcia SŤAHUJE z trhu
Inšpekcia SŤAHUJE z trhu TIETO výrobky! FOTO Obsahujú ťažké kovy, nepoužívajte ich
Domáce
TEST OSOBNOSTI Aký pes
TEST OSOBNOSTI Aký pes sa k tebe hodí? Výsledok ťa pobaví a možno aj prekvapí
hashtag.sk
AKTUALIZOVANÉ Fico telefonoval s Merzom:
Fico telefonoval s Merzom: Chystá sa poslať list von der Leyenovej
Domáce
V Prešove vzniknú tri nové ambulancie s modernou technikou – pacientov čaká lepšia starostlivosť
V Prešove vzniknú tri nové ambulancie s modernou technikou – pacientov čaká lepšia starostlivosť
Poprad

Zahraničné

Erdogan verí, že nepokoje
Erdogan verí, že nepokoje v Iráne sa vyriešia prostredníctvom diplomacie
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Fico telefonoval s Merzom:
Fico telefonoval s Merzom: Chystá sa poslať list von der Leyenovej
Domáce
Dánski vojaci prichádzajú na
Obyvatelia Grónska zvažujú útek: Bude naozaj vojna? Dánsko posiela ďalších vojakov na ostrov
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Rumen Radev
Obrovský zlom v bulharskej politike: Prezident Radev odstupuje z funkcie!
Zahraničné

Prominenti

Smutná správa zo sveta
Smutná správa zo sveta módy: Zomrel taliansky návrhár Valentino Garavani (†93)
Zahraniční prominenti
Karlos Vémola
Vémolu prepustili z väzby na kauciu 15 miliónov korún: Fanúšikom poslal prvý odkaz
Domáci prominenti
Tina
Začiatok roka 2026 má pre Tinu trpkú príchuť: Za 16 dní zomreli jej 3 milované osoby
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Nečakaná smrť českého herca a moderátora: Nikto netušil, že jeho zdravotné problémy sú také vážne
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Brittany s manželom vyskúšali
Brittany s manželom vyskúšali ročný maratón v posteli: Pravda, o ktorej sa v slušnej spoločnosti mlčí! Funguje to?
Zaujímavosti
8 signálov, že vaše
8 signálov, že vaše telo potrebuje viac vody
vysetrenie.sk
Zamlčala intímne tajomstvo a
Zamlčala intímne tajomstvo a takmer za to zaplatila životom! Magnetická rezonancia sa zmenila na nočnú moru
Zaujímavosti
FOTO pes Rufus
Pes si odomkol DVOJE DVERE útulku a ušiel: Internet je presvedčený, že ide o AI! Pravda je však omnoho DOJEMNEJŠIA
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)

Šport

Messiho manželka opäť pobláznila fanúšikov! Pikantné FOTO neuniklo ani partnerke Cristiana Ronalda
Messiho manželka opäť pobláznila fanúšikov! Pikantné FOTO neuniklo ani partnerke Cristiana Ronalda
Ostatné
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
Petra Vlhová
MIMORIADNE Dôležitý zvrat v drogovej kauze: Karlos Vémola je na slobode!
MIMORIADNE Dôležitý zvrat v drogovej kauze: Karlos Vémola je na slobode!
Bojové športy
Kto bude Športovcom roka 2025 na Slovensku? Online prenos z vyhlásenia ankety
Kto bude Športovcom roka 2025 na Slovensku? Online prenos z vyhlásenia ankety
Ostatné

Auto-moto

TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
Pracovné prostredie
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Pracovný pohovor
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Rady, tipy a triky
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Ovocné dezerty
Bryndzové pirohy ako od babky: tradičný recept, ktorý zasýti v zime
Bryndzové pirohy ako od babky: tradičný recept, ktorý zasýti v zime
Pirohy

Technológie

Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Armádne technológie
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Technológie
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Technológie
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Technológie

Bývanie

Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše

Pre kutilov

Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži prezradili: Toto sú najčastejšie dôvody, prečo skĺznu k nevere
Partnerské vzťahy
Muži prezradili: Toto sú najčastejšie dôvody, prečo skĺznu k nevere
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Inšpekcia SŤAHUJE z trhu
Domáce
Inšpekcia SŤAHUJE z trhu TIETO výrobky! FOTO Obsahujú ťažké kovy, nepoužívajte ich
Dánski vojaci prichádzajú na
Zahraničné
Obyvatelia Grónska zvažujú útek: Bude naozaj vojna? Dánsko posiela ďalších vojakov na ostrov
Na Špecializovanom trestnom súde
Domáce
Odsúdení mafiáni si mädlia ruky! Zlom po rozhodnutí Ústavného súdu: Piťo chce svoje peniaze späť
Mladá vodička BMW (20)
Domáce
Mladá vodička BMW (20) na D1 prekvapila aj policajtov: VIDEO bezohľadnej jazdy! Po zastavení zaplakala

Ďalšie zo Zoznamu