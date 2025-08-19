Kim Čong-un chce rýchlo rozšíriť jadrové sily! Kritizoval cvičenia Kórey a USA

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un odsúdil juhokórejsko-americké vojenské cvičenie s názvom Ulchi Freedom Shield a prisľúbil rýchle rozšírenie jadrových síl KĽDR, aby mohol čeliť svojim rivalom. V utorok o tom informovali štátne médiá s tým, že si tiež prezeral svoju najmodernejšiu vojenskú loď vybavenú systémami na jadrové zbrane. Informuje AP.
Kim v pondelok navštívil prístavné mesto Nampcho. Pri inšpekcii torpédoborca triedy Čcho Hjon vyhlásil, že vojenské cvičenia spojencov sú prejavom nepriateľstva a ich údajnej „vôle rozpútať vojnu“, uviedla agentúra KCNA. Podľa Kima sa cvičenia stali provokatívnejšími ako predtým, pretože zahŕňajú „jadrový prvok“, čo si vyžaduje, aby Pchjongjang reagoval „proaktívnymi a drvivými“ protiopatreniami.
„Bezpečnostná situácia v okolí KĽDR sa každým dňom zhoršuje a súčasná situácia si vyžaduje radikálnu a rýchlu zmenu existujúcej vojenskej teórie a praxe a rýchle rozšírenie nuklearizácie,“ parafrázovala KCNA Kimove slová.
Významným krokom je vývoj lode Čcho Hjon
Vývoj lode triedy Čcho Hjon označil severokórejský vodca za významný pokrok smerom k jeho cieľu zlepšiť jadrové sily krajiny. Podľa štátnych médií by mal torpédoborec vstúpiť do aktívnej služby budúci rok. Je navrhnutý tak, aby zvládal rôzne zbraňové systémy vrátane protilietadlových a protilodných zbraní, ako aj balistických rakiet a striel s plochou dráhou letu.
Kim dodal, že modernizácia severokórejského námorníctva a vývoj jadrových schopností prebiehajú podľa plánu. Soul na vyjadrenia vodcu KĽDR bezprostredne nereagoval. USA a Južná Kórea avizovali, že cieľom ich spoločných 11-dňových cvičení je lepšie čeliť hrozbám zo strany Severnej Kórey a jej jadrových zbraní. Zúčastniť by sa na nich malo asi 21-tisíc vojakov a zahŕňať budú počítačovo simulované operácie, ako aj poľný výcvik.
AP vysvetľuje, že vzťahy medzi susedmi na Kórejskom polostrove sa v posledných rokoch zhoršili pre urýchlenie zbrojného programu Pchjongjangu, pre jeho spoluprácu s Moskvou a najnovšie aj pre odmietnutie piatkovej výzvy Soulu na obnovenie diplomatických vzťahov medzi krajinami a vojenskej dohody z roku 2018.
Podľa agentúry Reuters mala táto dohoda za cieľ zmierniť napätie a pozastaviť vojenské aktivity pozdĺž spoločnej hranice oboch Kóreí. Pchjongjang neskôr dohodu v podstate zrušil a vyhlásil, že obnoví všetky vojenské opatrenia po tom, ako Soul v roku 2024 pozastavil časť dohody v dôsledku eskalácie napätia.