Smutná správa zo sveta módy: Zomrel taliansky návrhár Valentino Garavani (†93)

RÍM - Vo veku 93 rokov zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani, oznámila v pondelok Nadácia Valentino Garavani a Giancarlo Giammetti. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.
„Valentino Garavani dnes zomrel vo svojej rímskej rezidencii, obklopený svojimi blízkymi,“ uviedla jeho nadácia na sociálnej sieti Instagram. Jeho telo bude v stredu a vo štvrtok vystavené v sídle spomínanej nadácie. Pohreb sa uskutoční v piatok (23. januára) o 11.00 h v rímskej Bazilike Panny Márie, anjelov a mučeníkov (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri).
Valentino Clemente Ludovico Garavani, vo svete módy známy svojím krstným menom „Valentino“, sa narodil 11. mája 1932 v talianskom meste Voghera. Študoval módu a francúzsky jazyk, následne sa presťahovať do Paríža, čo - ako konštatuje ANSA - bol len začiatok jeho dlhej kariéry svetoznámeho módneho návrhára.
Vo Francúzsku sa Valentino učil u módnych návrhárov Jeana Dessèa a Guya Larocheho. Potom sa vrátil do Talianska, kde si ďalej rozširoval skúsenosti v oblasti módy, a to u návrhára Emilia Schubertha a potom Vincenza Ferdinandiho. Módny dom Valentino založil v roku 1957 a v roku 1959 otvoril svoj prvý ateliér na ulici Via Condotti v Ríme.
Začiatky v módnom biznise neboli pre Valentina jednoduché - po počiatočnej investícii sa partneri rozhodli odstúpiť, informuje ANSA. Zlom nastal vstupom Giancarla Giammettiho - študenta architektúry, ktorého Valentino spoznal v kaviarni v Ríme v roku 1960 - do spoločnosti.
Valentino počas svojej kariéry pracoval s mnohými známymi osobnosťami, medzi ktoré patrili bývalá prvá dáma USA Jacqueline Kennedyová-Onassisová, herečky Elizabeth Taylorová a Sharon Stoneová či supermodelka Linda Evangelista. AP konštatuje, že jeho návrhy z neho urobili tzv. kráľa červeného koberca. Jeho návrhy nosili svetové hviezdy na ceremóniách udeľovania cien, napríklad na filmových Oscaroch.
Po dlhoročnej kariére v roku 2007 odstúpil z vedenia svojho módneho domu. Ten v roku 2012 kúpila katarská spoločnosť Mayhoola for Investments. V roku 2023 francúzska skupina Kering odkúpila 30-percentý podiel vo Valentino Group. Valentino zomrel len štyri mesiace po úmrtí svojho priateľa a rivala - návrhára Giorgiho Armaniho, ktorý zomrel v septembri vo veku 91 rokov.