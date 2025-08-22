OSN v Pásme Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v prvej reakcii odmietol

(Zdroj: SITA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)
GAZA - OSN dnes vyhlásila hladomor v Pásme Gazy, vôbec prvýkrát na Blízkom východe, podľa odborníkov v pásme trpí katastrofickým hladom pol milióna ľudí, píše agentúra AFP. Hladomor v Pásme Gazy je priamym dôsledkom rokovaní izraelskej vlády, vyhlásil podľa agentúry Reuters vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.
Panel nezávislých odborníkov OSN pre potravinovú bezpečnosť dnes uviedol, že hladomor už prepukol v governoráte mesta Gaza a že do konca septembra sa môže rozšíriť aj do oblastí okolo miest Chán Júnis a Dajr Balah. Izraelské ministerstvo zahraničia v reakcii podľa Reuters uviedlo, že v Pásme Gazy hladomor nie je s tým, že v posledných týždňoch pásmo "zaplavil" masívny prísun základných potravín.