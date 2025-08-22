Netanjahu ostro proti OSN: V Gaze podľa neho žiadny hladomor nie je

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok kritizoval vyhlásenie Integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovanej Organizáciou Spojených národov (OSN), podľa ktorej je v meste Gaza hladomor. Netanjahu tvrdí, že správa o hladomore v palestínskej enkláve je „absolútne lživá“. Informuje agentúra AFP a spravodajský portál The Times of Israel (TOI).
Izrael odmieta obvinenia z vyhladovávania
„Izrael nemá politiku vyhladovávania. Izrael má politiku predchádzania hladu,“ uviedla vo vyhlásení kancelária izraelského premiéra. „Jediné osoby, ktoré sú úmyselné vystavené hladu v Gaze, sú izraelskí rukojemníci,“ tvrdí.
Netanjahuova kancelária ďalej uvádza, že správa IPC ignoruje humanitárne úsilie Izraela a nespomína pokles cien oleja, cukru, soli, múky, droždia a cíceru v Gaze, ktorý úrad premiéra pripisuje prísunu humanitárnych zásob do Pásma Gazy. TOI poznamenal, že nie je jasný pôvod informácií o cenách zmienených potravín.
Ceny potravín v Gaze raketovo vzrástli
Denník The New York Times však pred niekoľkými týždňami napísal prehľad cien základných potravín v Pásme Gazy. Podľa neho pred vojnou stál kilogram cukru 89 centov, minulý mesiac však už stál 106 dolárov. Kilogram zemiakov stál pred vojnou 59 centov, teraz 30 dolárov. Vrece múky s hmotnosťou 25 kilogramov sa pred vojnou predávalo za desať dolárov, v júli už zaň bolo treba zaplatiť 305 dolárov.
Odvolávajúc sa na údaje Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) Netanjahuova kancelária uviedla, že Izrael od začiatku vojny v Pásme Gazy uľahčil prísun miliónov ton pomoci na toto územie.
Humanitárne nadácie rozdali milióny porcií jedla
Vo vyhlásení tiež tvrdí, že Izraelom a Spojenými štátmi podporovaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), ako aj mimovládne organizácie s pomocou Izraela poskytli obyvateľom palestínskej enklávy milióny porcií teplého jedla.
Izrael obviňuje OSN zo zlyhania pri distribúcii pomoci
Kancelária spomenula aj údaje OSN, podľa ktorých v júli zo „1012 kamiónov s pomocou dorazilo do skladov len desať a zvyšok bol pred distribúciou vyrabovaný“. Netanjahuov úrad obvinil OSN z toho, že odmietla doručiť stovky paliet potravín z hraničného priechodu Kerem Šalom.
Podľa TOI kancelária Netanjahua pripustila, že v Gaze došlo k „dočasnému nedostatku“ pomoci, ktorý však „Izrael zvládol zhadzovaním pomoci z lietadiel, námornými dodávkami, bezpečnými dopravnými trasami a distribučnými miestami GHF prevádzkovanými americkými spoločnosťami“.
Nedostatok potravín spôsobilo podľa kancelárie palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ich vraj kradlo. TOI poznamenal, že vyhlásenie premiérovej kancelárie nespomína tohtoročnú 11 týždňov trvajúcu blokádu pomoci zo strany Izraela.