Vážna humanitárna a zdravotná kríza! Za 10 dní bolo v sudánskom meste al-Fašír zabitých 89 ľudí

ŽENEVA - Najmenej 89 ľudí zahynulo za desať dní pri útokoch v sudánskom meste al-Fašír a okolí, uviedol v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Informuje agentúra AFP.
V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a viac ako 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov.
RSF obkľučujú mesto al-Fašír
RSF od mája minulého roka obkľučujú mesto al-Fašír v štáte Severný Dárfúr. Úrad OSN uviedol, že „brutálne útoky“ RSF na toto sudánske mesto a priľahlý tábor pre vysídlené osoby si za desať dní do 20 augusta vyžiadali najmenej 89 civilných obetí.
Hovorca úradu Jeremy Laurence vyjadril obavy, že počet zabitých civilistov je zrejme vyšší. Takéto útoky sú podľa neho neprijateľné a musia okamžite skončiť. „Sme obzvlášť zdesení tým, že medzi najnovšou sériou zabíjaní civilistov zrejme 16 prípadov predstavovalo popravy bez súdu,“ povedal. „Tento vzorec útokov na civilistov a úmyselných vrážd, ktoré predstavujú vážne porušenia medzinárodného práva, prehlbuje naše obavy z etnicky motivovaného násilia,“ dodal.
Nedostatok potravín
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že v al-Fašíri je „vážna humanitárna a zdravotná kríza,“ spôsobená prebiehajúcim konfliktom, blokádou a masovým vysídľovaním. Civilisti sú podľa hovorcu WHO Christiana Lindmeiera vystavení vážnemu nedostatku potravín, úmrtí v dôsledku podvýživy, a značne obmedzenému prístupu k zdravotnej starostlivosti. Vo všetkých oblastiach štátu Dárfúr podľa neho zaznamenali epidémiu cholery, ktorá zasiahla aj tábory pre vysídlené osoby. Choleru hlási všetkých 18 štátov v Sudáne, pričom v tomto roku zaznamenali dokopy 48.768 prípadov a 1094 úmrtí.