EÚ, Británia a Austrália odsúdili plány Izraela na výstavbu na Západnom brehu

BRUSEL - Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, Británie a Austrálie v piatok v spoločnom vyhlásení odsúdili plán Izraela na výstavbu židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informuje agentúra Reuters.
Ministri odsudzujú plán výstavby osady
Ministri uviedli, že schválenie plánu na výstavbu osady je neprijateľné a porušuje medzinárodné právo. „Odsudzujeme toto rozhodnutie a vyzývame na jeho okamžité zrušenie,“ tvrdia šéfovia diplomacií Austrálie, Belgicka, Británie, Cypru, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Islandu, Írska, Japonska, Kanady, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Malty, Nórska, Poľska, Portugalska, Slovinska, Španielska, Švédska a Talianska. K vyhláseniu sa pridala aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
Plán ohrozuje dvojštátne riešenie
„Tento plán znemožní dvojštátne riešenie tým, že rozdelí palestínsky štát a obmedzí prístup Palestínčanov do Jeruzalema,“ dodali ministri a vyzvali izraelskú vládu, aby plán zrušila. Izrael toto vyhlásenie kritizoval. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že „odmieta pokus vnucovať mu zahraničné nariadenia.“
„Historické právo Židov žiť kdekoľvek na území Izraela – kolíske židovského národa – je nepopierateľné,“ uviedol rezort diplomacie. Dodalo, že Izrael koná v súlade s medzinárodným právom. Židovský národ je podľa izraelského ministerstva pôvodným obyvateľom izraelského územia. „V žiadnom období dejín nikdy neexistoval palestínsky štát a akýkoľvek pokus tvrdiť opak nemá žiadny právny, faktický alebo historický základ,“ vyhlásilo ministerstvo.
Výstavba v oblasti E1 rozdelí Západný breh
Táto výstavba v oblasti známej ako E1 by rozdelila Západný breh na dve časti a odrezala ho od východného Jeruzalema, čím by znemožnili vytvorenie súvislého územia palestínskeho štátu. Výstavbu ešte predošlý štvrtok odobril izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič, za čo si vyslúžil medzinárodnú kritiku.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967 a na tomto území dosiaľ postavil vyše 200 osád, v ktorých žije viac ako 500 000 židovských osadníkov. Palestínčania pritom považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.