Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

Rusko buduje obrovskú vojenskú základňu: Nachádza sa priamo pri hraniciach NATO! Na okupovanom území Ukrajiny

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Rusko premieňa okupované oblasti na rozsiahlu vojenskú základňu. Z civilných budov vznikajú kasárne, sklady munície aj odpaľovacie rampy pre drony.

Letisko v Donbase sa zmenilo na odpaľovaciu rampu

Od bývalých letovísk pri Čiernom mori až po chátrajúce továrne v Donbase – Rusko masívne militarizuje okupované oblasti Ukrajiny. Podľa Institutu pre štúdium vojny (ISW) sa tým zvyšuje hrozba nielen pre Ukrajinu, ale aj pre členské štáty NATO, upozornil portál The Kyiv Independent.

Satelitné snímky spoločnosti Planet Labs, ktoré získal The Kyiv Independent, odhalili nové stavby na mieste niekdajšieho donbaského medzinárodného letiska. Tento objekt, vybudovaný pre futbalové Euro 2012, dokázal ročne odbaviť vyše milión cestujúcich. Po vypuknutí bojov v roku 2014 sa zmenil na pevnosť ukrajinskej armády, no neskôr ho obsadili proruskí ozbrojenci a terminál zničili až na základy.

Po rokoch pustoty dnes ranvej znovu vydláždili ruské jednotky, pribudli biele prístrešky a nový hangár. Podľa ukrajinského OSINT analytika Vadima Hluška ide o základňu pre drony Shahed, vrátane falošných odpaľovacích pozícií určených na mýlenie obrany.

Militarizácia civilných budov

„Militarizujú všetko, na čo prídu,“ hovorí pre The Kyiv Independent anonymná členka partizánskej skupiny Zla Mavka z Donbasu. Podľa nej sa z dielní stávajú kasárne, vojaci strážia objekty a civilistov dovnútra nepúšťajú.

Petro Andriušenko, poradca starostu Mariupoľu, dodáva, že to, čo je vidieť navonok, je len „jedno percento skutočného rozsahu“ ruských vojenských aktivít.

Videá zverejnené ruskými vojakmi ukazujú, ako sa továrne, mliekárne či školy menia na armádne základne:

  • v Berďansku premenili závod na odťahové vozidlá na kasárne,
  • v Dovžansku (Luhanská oblasť) sa mliekareň stala opravovňou techniky,
  • v Oleksandrivke obsadili školu a zmenili ju na úkryt pre tanky.

Na Kryme a pri Azovskom mori prebrali okupanti bývalé rekreačné komplexy a detské tábory, ktoré teraz slúžia ako kasárne.

Krym ako odrazový mostík

Podľa zástupcu odporového hnutia Krymské bojové čajky sa militarizácia po invázii v roku 2022 ešte zrýchlila. „Krym je dnes odrazovým mostíkom pre ofenzívy a zároveň zásobovacou základňou pre juh Ukrajiny,“ uviedol.

Na polostrove sa podľa hnutia objavili systémy S-400, Pancir-S1 a protilodné rakety Bal a Bastion. Existujú desiatky posádok, námorných zariadení, raketových komplexov a letísk, ktoré udržiavajú plnú bojovú pohotovosť.

Obavy z mierovej dohody

Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump hovorí o „teritoriálnych výmenách“ ako o možnej ceste k mieru, Ukrajinci varujú, že odovzdanie Donbasu by znamenalo stratu najlepších obranných línií v prospech Ruska.

Pre miestnych obyvateľov je ruská militarizácia navyše ponižujúca. Aktivistka z Donbasu zo skupiny Zla Mavka dodáva: „Najhoršie je, že k týmto zmenám dochádza práve vo chvíli, keď bojujeme o základné veci – vodu na varenie či na umytie rúk našich detí.“

Viac o téme: RuskoUkrajinaVojenské základne
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Rusko plánuje rozdeliť Ukrajinu
Ruské ciele na Ukrajine: TOTO územie chce Putin získať za každú cenu, ide o KĽÚČOVÚ oblasť!
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Tvrdá predpoveď experta: TOTO si myslí o stretnutí Zelenského s Putinom! Spácha politickú samovraždu
Zahraničné
Putinovi sa nekontrolovateľne pohybovali
Vážne podozrenie: Má Putin Parkinsona? VIDEO Na summite nekontrolovateľne pohyboval nohami
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ministerka Saková o útoku na ropovod Družba: Dodávky ropy budú obnovené najskôr v pondelok
Ministerka Saková o útoku na ropovod Družba: Dodávky ropy budú obnovené najskôr v pondelok
Správy
Minister Drucker po rokovaní vlády o vakcínach mRNA
Minister Drucker po rokovaní vlády o vakcínach mRNA
Správy
Minister Drucker po rokovaní vlády o novom školskom zákone
Minister Drucker po rokovaní vlády o novom školskom zákone
Správy

Domáce správy

Letecká linka Bratislava -
Letecká linka Bratislava - Košice bude už o pár týždňov realitou: Koľko zaplatíme za letenky?
dromedar.sk
Povolenie na prevádzku malo
Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 173 umelých kúpalísk
Domáce
Milan Majerský
KDH vyzýva Fica, aby odvolal Kotlára a ospravedlnil sa verejnosti
Domáce
Košice opravili cestu ku spaľovni: Spravovať ju bude mesto, využijú ju aj autobusy MHD
Košice opravili cestu ku spaľovni: Spravovať ju bude mesto, využijú ju aj autobusy MHD
Košice

Zahraničné

Generálny tajomník Organizácie Spojených
Generálny tajomník OSN varoval pred dôsledkami hladomoru v meste Gaza a vyzval na koniec vojny
Zahraničné
Karol Nawrocki
Prieskum ukázal: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne
Zahraničné
John Bolton
FBI prehľadala dom bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Boltona
Zahraničné
Vodič kamiónu obedoval z
Prekvapivý a desivý pohľad: Vodič kamiónu OBEDOVAL priamo počas jazdy! Policajti ho zachytili na DIAĽNICI
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Shakira (48) v plavkách:
Shakira (48) v plavkách: Vyzerá rovnako dobre, ako pred 20 rokmi!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Robo
Robo Jakab zhodil bujnú hrivu... Fuh, to je zmena
Domáci prominenti
Tragická SMRŤ hudobníka (†51)
Tragická SMRŤ hudobníka (†51) oceneného Grammy: NEHODA na motorke!
Zahraniční prominenti
VEĽKÁ PÁRTY Markízy: Punkáč
VEĽKÁ PÁRTY Markízy: Punkáč zo Sľubu, zmoknuté hviezdy a Lucy... Ups, vykuklo ti PRSO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Medzi autentickým Gréckom a
Medzi autentickým Gréckom a luxusnou dovolenkou: Ostrov Antiparos
dromedar.sk
Myslíte si, že viete
Myslíte si, že viete po česky? Otestujte sa v našom KVÍZE, tieto slová vám dajú zabrať
Zaujímavosti
Malý stroj sa zrútil
Desivá havária lietadla: VIDEO Dopadlo kolmo priamo na diaľnicu! Vodiči prechádzali cez plamene
Zaujímavosti
Tajný ruský projekt! Po
Tajný ruský projekt! Po 25 rokoch unikli informácie o vývoji teleportácie a stroji času
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)

Šport

VIDEO Taký hráč sa od jeho čias ešte nenarodil: Moravčík vie, čo chýba národnému tímu
VIDEO Taký hráč sa od jeho čias ešte nenarodil: Moravčík vie, čo chýba národnému tímu
Podcast Šampióni
Taliansko - Slovensko: Online prenos z prvého zápasu na MS vo volejbale žien 2025
Taliansko - Slovensko: Online prenos z prvého zápasu na MS vo volejbale žien 2025
MS vo volejbale
Skromný Chára o svojom rozlúčkovom zápase: Nebol som presvedčený, že si niečo také zaslúžim
Skromný Chára o svojom rozlúčkovom zápase: Nebol som presvedčený, že si niečo také zaslúžim
Slovensko
Hustý dážď komplikoval život všetkým: Cez polčas boli debaty, či Slovan vôbec dohrá zápas
Hustý dážď komplikoval život všetkým: Cez polčas boli debaty, či Slovan vôbec dohrá zápas
Európska liga

Auto-moto

Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Motivácia a inšpirácia
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Rady a tipy
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Výber receptov

Technológie

Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Umelá inteligencia
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Aplikácie a hry
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Android
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Bezpečnosť

Bývanie

Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!

Pre kutilov

Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto dátumy v závere auguste ovplyvnia náš život vo veľkom: Ide o dni, keď sa lámu sny a ukazuje pravda vo vzťahoch
Partnerské vzťahy
Tieto dátumy v závere auguste ovplyvnia náš život vo veľkom: Ide o dni, keď sa lámu sny a ukazuje pravda vo vzťahoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Konflikt v SaS sa
Domáce
Konflikt v SaS sa vyostruje: Gröhling nechce Sulíka na kandidátke! Tvrdé odkazy Bittó Cigánikovej aj syna Filipa
Vodič kamiónu obedoval z
Zahraničné
Prekvapivý a desivý pohľad: Vodič kamiónu OBEDOVAL priamo počas jazdy! Policajti ho zachytili na DIAĽNICI
Rusko buduje obrovskú vojenskú
Zahraničné
Rusko buduje obrovskú vojenskú základňu: Nachádza sa priamo pri hraniciach NATO! Na okupovanom území Ukrajiny
Menia sa pravidlá hry:
Domáce
Menia sa pravidlá hry: Drucker prekopal školské zákony, asociácia spravila porovnanie, TAKTO to bude po novom

Ďalšie zo Zoznamu