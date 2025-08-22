Rusko buduje obrovskú vojenskú základňu: Nachádza sa priamo pri hraniciach NATO! Na okupovanom území Ukrajiny

MOSKVA - Rusko premieňa okupované oblasti na rozsiahlu vojenskú základňu. Z civilných budov vznikajú kasárne, sklady munície aj odpaľovacie rampy pre drony.
Letisko v Donbase sa zmenilo na odpaľovaciu rampu
Od bývalých letovísk pri Čiernom mori až po chátrajúce továrne v Donbase – Rusko masívne militarizuje okupované oblasti Ukrajiny. Podľa Institutu pre štúdium vojny (ISW) sa tým zvyšuje hrozba nielen pre Ukrajinu, ale aj pre členské štáty NATO, upozornil portál The Kyiv Independent.
Satelitné snímky spoločnosti Planet Labs, ktoré získal The Kyiv Independent, odhalili nové stavby na mieste niekdajšieho donbaského medzinárodného letiska. Tento objekt, vybudovaný pre futbalové Euro 2012, dokázal ročne odbaviť vyše milión cestujúcich. Po vypuknutí bojov v roku 2014 sa zmenil na pevnosť ukrajinskej armády, no neskôr ho obsadili proruskí ozbrojenci a terminál zničili až na základy.
Po rokoch pustoty dnes ranvej znovu vydláždili ruské jednotky, pribudli biele prístrešky a nový hangár. Podľa ukrajinského OSINT analytika Vadima Hluška ide o základňu pre drony Shahed, vrátane falošných odpaľovacích pozícií určených na mýlenie obrany.
Militarizácia civilných budov
„Militarizujú všetko, na čo prídu,“ hovorí pre The Kyiv Independent anonymná členka partizánskej skupiny Zla Mavka z Donbasu. Podľa nej sa z dielní stávajú kasárne, vojaci strážia objekty a civilistov dovnútra nepúšťajú.
Petro Andriušenko, poradca starostu Mariupoľu, dodáva, že to, čo je vidieť navonok, je len „jedno percento skutočného rozsahu“ ruských vojenských aktivít.
Videá zverejnené ruskými vojakmi ukazujú, ako sa továrne, mliekárne či školy menia na armádne základne:
- v Berďansku premenili závod na odťahové vozidlá na kasárne,
- v Dovžansku (Luhanská oblasť) sa mliekareň stala opravovňou techniky,
- v Oleksandrivke obsadili školu a zmenili ju na úkryt pre tanky.
Na Kryme a pri Azovskom mori prebrali okupanti bývalé rekreačné komplexy a detské tábory, ktoré teraz slúžia ako kasárne.
Krym ako odrazový mostík
Podľa zástupcu odporového hnutia Krymské bojové čajky sa militarizácia po invázii v roku 2022 ešte zrýchlila. „Krym je dnes odrazovým mostíkom pre ofenzívy a zároveň zásobovacou základňou pre juh Ukrajiny,“ uviedol.
Na polostrove sa podľa hnutia objavili systémy S-400, Pancir-S1 a protilodné rakety Bal a Bastion. Existujú desiatky posádok, námorných zariadení, raketových komplexov a letísk, ktoré udržiavajú plnú bojovú pohotovosť.
Obavy z mierovej dohody
Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump hovorí o „teritoriálnych výmenách“ ako o možnej ceste k mieru, Ukrajinci varujú, že odovzdanie Donbasu by znamenalo stratu najlepších obranných línií v prospech Ruska.
Pre miestnych obyvateľov je ruská militarizácia navyše ponižujúca. Aktivistka z Donbasu zo skupiny Zla Mavka dodáva: „Najhoršie je, že k týmto zmenám dochádza práve vo chvíli, keď bojujeme o základné veci – vodu na varenie či na umytie rúk našich detí.“