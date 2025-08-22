Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

Obrovské utrpenie: Influencera 12 dní týrali a ponižovali! Zomrel v priamom prenose

Raphaël Graven známy ako Jean Pormanove
Raphaël Graven známy ako Jean Pormanove (Zdroj: X)
CONTES - Raphaël Graven známy ako Jean Pormanove nevydržal extrémnu „show“ plnú násilia. Jeho smrť počas živého prenosu vyvolala vo Francúzsku šok.

Tragédia v priamom prenose

Štyridsaťšesťročný Raphaël Graven, vystupujúci pod menom Jean Pormanove, zomrel počas online vysielania v obci Contes na juhu Francúzska. Streamer známy extrémnymi výzvami vydržal dvanásť dní nepretržitého fyzického aj psychického týrania – od bitiek a škrtenia, cez polievanie vodou a farbami, až po zväzovanie a bránenie v odpočinku.

Niektorí diváci si v noci z nedele na pondelok všimli, že Graven dýcha čoraz ťažšie a nakoniec zostal nehybne ležať s podivným výrazom v tvári. Keď naňho jeden z aktérov hodil fľašu s vodou, nereagoval. Podľa všetkého zomrel vyčerpaním v spánku.

Hrdina siete Kick

Pormanove bol bývalý vojak a na sociálnych sieťach mal vyše milióna sledovateľov. Silnú komunitu si vybudoval aj na platforme Kick, ktorá streamovala jeho posledné chvíle. Kick vznikol v roku 2022 ako konkurencia Twit­chu, tvorcom ponúka vyšší podiel z príjmov a nižšie poplatky.

Po tragédii zástupcovia platformy vyhlásili: „Sme hlboko zarmútení stratou Jeana Pormanova a vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a komunite.“

Rozhorčenie vo Francúzsku

Prípad vyšetruje prokuratúra v Nice a v krajine vyvolal obrovské pobúrenie.

„Je to absolútna hrôza. Mesiace bol ponižovaný,“ reagovala francúzska ministerka pre umelú inteligenciu a digitálne technológie Clara Chappazová.

Podľa denníka Le Figaro kontaktovala vedenie Kicku a požiadala o vysvetlenie: „Tento typ zlyhania nemá miesto vo Francúzsku, v Európe ani nikde inde.“

Rodina medzi pýchou a šokom

Pormanove začínal pred piatimi rokmi ako hráč videohier, no neskôr prešiel na extrémne výzvy. Mal podporu súrodencov. Jeho sestra pre server RTL uviedla, že bola „veľmi, veľmi hrdá“ na bratove úspechy, no dodala: „Nemyslím si, že mal takto zomrieť. Je to neprijateľné.“

Brat, ktorý sa na streamoch tiež podieľal, tvrdí, že všetko prebiehalo so súhlasom aktérov: „Robili sme veľa hlúpostí, ale bolo to pod kontrolou. Boli sme svetelné roky vzdialení tomu, že by sa niečo také mohlo stať.“

Viac o téme: TýraniePonižovanieInfluencerRaphaël GravenJean Pormanove
