Brutálne týranie bezbranných: Rodičia mučili svoje deti elektrošokmi a všetko si nahrávali

REDSTONE - V americkej Pensylvánii polícia odhalila scénu, ktorá pripomínala horor. Päť detí vo veku od päť do štrnásť rokov našli zamknutých v miestnosti plnej výkalov a bĺch, bez postelí, bez okien a bez úniku. Ich vlastní rodičia ich podľa vyšetrovania mučili elektrošokmi a celé utrpenie si ešte aj nahrávali.
Zásah, ktorý odhalil nočnú moru
V piatok 8. augusta zaklopali policajti na dvere domu v obci Redstone po tom, čo dostali tip na týranie detí. To, čo videli vo vnútri, šokovalo aj skúsených vyšetrovateľov. „Je to odporné. To je jediné slovo, ktoré to vystihuje,“ uviedla policajtka Ally Willsonová pre CBS News.
Miestnosť ako väzenská cela
Deti boli uväznené za tromi bezpečnostnými zámkami v izbe bez kľučky. Žiadne postele, žiadne okná – len špina, zápach a strach. Podľa portálu People slúžila izba ako žalár napojený na kameru v otcovom pokoji. Nahrávky dokazujú, že rodičia celé utrpenie svojich detí zaznamenávali.
Paralyzér a drogy pri posteliach rodičov
Pri prehliadke domu našli vyšetrovatelia paralyzér, repliky zbraní aj drogy. Zistenia potvrdzujú svedecké výpovede: Rodičia používali elektrošoky, aby deti trestali a zastrašovali.
Kto sú obvinení
Za kruté zaobchádzanie nesie zodpovednosť 65-ročný James Russell Kahl a jeho 41-ročná manželka Carly Kahlová. Obaja čelia obvineniam z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozovania blaha dieťaťa a bezohľadného ohrozovania. Na ich praktiky upozornil príbuzný, ktorý zavolal políciu.
Deti v bezpečí, rodiča vo väzbe
Päť vystrašených detí bolo okamžite odobratých a zverených do starostlivosti sociálnych služieb. Manželov odviedla polícia v putách. „Táto miestnosť bola žalárom,“ zhrnuli vyšetrovatelia.