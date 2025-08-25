Kuriózna situácia na letisku: Časť cestujúcich nemohla odletieť, mohli za to horúčavy

LONDÝN - Časť cestujúcich smerujúcich z Londýna do Florencie nemohla odletieť do talianskeho mesta kvôli nadmernej váhe lietadla. Informoval o tom cez víkend denník The Sun. Palubu lietadla British Airways tak muselo opustiť zhruba 20 ľudí, ktorým sa spoločnosť ospravedlnila.
Všetko sa stalo 11. augusta, keď Taliansko čelilo vlne horúčav. To bola jedna z príčin, prečo lietadlo Embraer ERJ-190 muselo nabrať viac paliva ako zvyčajne. Pri vysokých teplotách je totiž spotreba motorov vyššia. Ďalšiu komplikáciu tvorila kratšia pristávacia dráha na letisku vo Florencii, ktorá je dlhá zhruba 1700 metrov. "Váha lietadla musela byť znížená," uviedol hovorca spoločnosti British Airways.
"Pilot povedal, že časť cestujúcich si musí vystúpiť kvôli extrémnemu horúčavám," povedala britskému denníku žena, ktorá bola na palube. British Airways uviedli, že zabezpečili cestujúcim iný spoj do Talianska.
Kvôli krátkej dĺžke a nevhodnej orientácii pristávacej dráhy má letisko vo Florencii množstvo obmedzení. Časť spoločností tak radšej využíva zhruba hodinu vzdialené letiská v Pise či Bologni. Región aj mesto už dlhé roky rokujú o modernizácii pristávacej dráhy, začiatok prác bol však opakovane odložený. Podľa štúdie spoločnosti, ktorá spravuje letisko, by z a do Florencie mohlo ročne lietať až 13 miliónov ľudí, čo však odporcovia rozšírenia letiska považujú za príliš optimistický údaj. Súčasný objem prepravených cestujúcich predstavuje zhruba 3,5 milióna ľudí ročne.