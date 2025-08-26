Austrália vyhostila iránskeho veľvyslanca kvôli antisemitským útokom na domácej pôde

SYDNEY - Austrálska vláda v utorok oznámila, že vyhostila iránskeho veľvyslanca a obvinila krajinu zo zodpovednosti za antisemitské útoky v Melbourne a Sydney, informuje o tom správa agentúry AFP.
Je to prvýkrát od druhej svetovej vojny, čo Austrália vyhostila veľvyslanca, poznamenáva AFP. Spravodajské služby dospeli k „hlboko znepokojujúcemu záveru“, že Irán zrežíroval najmenej dva antisemitské útoky, vyhlásil austrálsky premiér Anthony Albanese.
Premiér na tlačovej konferencii uviedol, že za útokom na kóšer kaviareň Lewis Continental Cafe v sydneyskej štvrti Bondi v októbri 2024 stál Teherán. Irán taktiež v decembri 2024 nariadil podpaľačský útok na synagógu Adass Israel v Melbourne, povedal premiér s odvolaním sa na zistenia spravodajských služieb. Žiadne fyzické zranenia neboli pri týchto dvoch útokoch hlásené.
Austrália pozastavila činnosť veľvyslanectva v Teheráne
„Boli to mimoriadne a nebezpečné akty agresie, zorganizované cudzím štátom na austrálskej pôde,“ uviedol Albanese. „Boli to pokusy o podkopanie sociálnej súdržnosti a zasiatie sváru v našej komunite. Je to absolútne neprijateľné,“ zdôraznil. Premiér uviedol, že za Irán pravdepodobne stojí aj za ďalšími antisemitskými útokmi spáchanými v Austrálii. Austrália vyhlásila iránskeho veľvyslanca Ahmada Sadeghiho za „personu non grata“ a nariadila jemu a ďalším trom predstaviteľom, aby do siedmich dní opustili krajinu.
Austrália stiahla svojho veľvyslanca z Iránu a pozastavila činnosť veľvyslanectva v Teheráne. Všetci austrálski diplomati sú podľa premiéra „v bezpečí v tretej krajine“. Austrália tiež prijme zákon, ktorým zaradí Iránsky zbor islamských revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií, povedal Albanese. Austrália má v Teheráne veľvyslanectvo od roku 1968.