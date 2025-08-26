Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Austrália vyhostila iránskeho veľvyslanca kvôli antisemitským útokom na domácej pôde

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SYDNEY - Austrálska vláda v utorok oznámila, že vyhostila iránskeho veľvyslanca a obvinila krajinu zo zodpovednosti za antisemitské útoky v Melbourne a Sydney, informuje o tom správa agentúry AFP.

Je to prvýkrát od druhej svetovej vojny, čo Austrália vyhostila veľvyslanca, poznamenáva AFP. Spravodajské služby dospeli k „hlboko znepokojujúcemu záveru“, že Irán zrežíroval najmenej dva antisemitské útoky, vyhlásil austrálsky premiér Anthony Albanese.

Premiér na tlačovej konferencii uviedol, že za útokom na kóšer kaviareň Lewis Continental Cafe v sydneyskej štvrti Bondi v októbri 2024 stál Teherán. Irán taktiež v decembri 2024 nariadil podpaľačský útok na synagógu Adass Israel v Melbourne, povedal premiér s odvolaním sa na zistenia spravodajských služieb. Žiadne fyzické zranenia neboli pri týchto dvoch útokoch hlásené.

Austrália pozastavila činnosť veľvyslanectva v Teheráne

„Boli to mimoriadne a nebezpečné akty agresie, zorganizované cudzím štátom na austrálskej pôde,“ uviedol Albanese. „Boli to pokusy o podkopanie sociálnej súdržnosti a zasiatie sváru v našej komunite. Je to absolútne neprijateľné,“ zdôraznil. Premiér uviedol, že za Irán pravdepodobne stojí aj za ďalšími antisemitskými útokmi spáchanými v Austrálii. Austrália vyhlásila iránskeho veľvyslanca Ahmada Sadeghiho za „personu non grata“ a nariadila jemu a ďalším trom predstaviteľom, aby do siedmich dní opustili krajinu.

Austrália stiahla svojho veľvyslanca z Iránu a pozastavila činnosť veľvyslanectva v Teheráne. Všetci austrálski diplomati sú podľa premiéra „v bezpečí v tretej krajine“. Austrália tiež prijme zákon, ktorým zaradí Iránsky zbor islamských revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií, povedal Albanese. Austrália má v Teheráne veľvyslanectvo od roku 1968.

Viac o téme: VyhostenieVeľvyslanecútok IránAustrália
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Protesty proti ubytovaniu azylantov
Protesty proti ubytovaniu azylantov v britských hoteloch pokračovali
Zahraničné
Nigel Farage
Nigel Farage navrhuje radikálne opatrenia proti nelegálnej migrácii v Británii
Zahraničné
americký prezident Donald Trump
Trumpova vláda preveruje 55 miliónov ľudí ohľadom možného vyhostenia
Zahraničné
abú Walá
Vodcu Islamského štátu v Nemecku môžu po odpykaní trestu vyhostiť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Prominenti
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Prominenti
Kamenický po koaličnej rade: Bol by som rád, keby sme mali konečné riešenie do konca týždňa
Kamenický po koaličnej rade: Bol by som rád, keby sme mali konečné riešenie do konca týždňa
Správy

Domáce správy

Koaličný poslanec chce nové
Koaličný poslanec chce nové pravidlá hry pri Ústave SR: Každá zmena by musela mať podporu 100 hlasov
Domáce
Závislosti ničia populáciu: Školáci
Závislosti ničia populáciu: Školáci sa nevedia odtrhnúť od mobilov, dospelí zas od počítačov, trpí tým telo!
Domáce
V Malackách sa čelne
V Malackách sa čelne zrazili dve autá: Nepripútané šesťročné dieťa utrpelo ťažké zranenia a skončilo v nemocnici
Domáce
Známy slovenský VÝROBCA sa topí v problémoch: Rekordná strata, ZAVRETÁ fabrika aj PREPÚŠŤANIE! Čo bude ďalej?
Známy slovenský VÝROBCA sa topí v problémoch: Rekordná strata, ZAVRETÁ fabrika aj PREPÚŠŤANIE! Čo bude ďalej?
Poprad

Zahraničné

Austrália vyhostila iránskeho veľvyslanca
Austrália vyhostila iránskeho veľvyslanca kvôli antisemitským útokom na domácej pôde
Zahraničné
Trump plánuje zmeniť názov:
Trump plánuje zmeniť názov: Pentagonu pravdepodobne vrátia pôvodné agresívnejšie meno
Zahraničné
Megaraketa Starship od SpaceX
SpaceX odkladá aj desiaty skúšobný let Starship: Dôvodom je nepriaznivé počasie
Zahraničné
Izraelská armáda bola obvinená
Izraelská armáda bola obvinená z úmyselného ničenia civilného majetku v Libanone
Zahraničné

Prominenti

Lil Nas X
PORIADNY prúser slávneho rapera: Obžalovaný z útoku na policajtov!
Zahraniční prominenti
Štefan Skrúcaný
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Domáci prominenti
Petra Batthyanyová
PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nie je jednoduché byť dcérou ZNÁMEHO OTCA... Týmto si preskákala!
Domáci prominenti
Životná bolesť Vášáryovej: S
Životná bolesť Vášáryovej: S Lasicom prišli o syna!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Austrália na nohách: Na
Austrália na nohách: Na siedmich plážach sa opäť objavili záhadné GULE!
Zaujímavosti
FOTO Socha Dávida vo Florencii
Mysleli ste si, že veľkosť je dôležitá? Tento MALÝ detail vás presvedčí o opaku!
Zaujímavosti
Ženy, ktoré majú viac
Ženy, ktoré majú viac TOHTO, majú aj viac sexu!
vysetrenie.sk
Poliak dorazil k moru
Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Šport

VIDEO Úžasný rozbeh, potom brutálny útlm: Šramková si nechala postup pretiecť pomedzi prsty
VIDEO Úžasný rozbeh, potom brutálny útlm: Šramková si nechala postup pretiecť pomedzi prsty
Ženy
Návrat oslabeného Newcastlu sa nekonal: Liverpool zachránil v 100. minúte 16-ročný debutant!
Návrat oslabeného Newcastlu sa nekonal: Liverpool zachránil v 100. minúte 16-ročný debutant!
Premier League
Uviazla so zlomenou nohou vo výške 7 500 metrov: Posledný pokus na záchranu zlyhal!
Uviazla so zlomenou nohou vo výške 7 500 metrov: Posledný pokus na záchranu zlyhal!
Ostatné
Otec bratov Bellinghamovcov ich prinútil konať: Dortmund po incidente pristúpil k zmene
Otec bratov Bellinghamovcov ich prinútil konať: Dortmund po incidente pristúpil k zmene
Bundesliga

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Neuveríte, čo dnes ponúkajú zamestnávatelia: Najlepšie benefity v roku 2025, ktoré menia pravidlá hry
Neuveríte, čo dnes ponúkajú zamestnávatelia: Najlepšie benefity v roku 2025, ktoré menia pravidlá hry
Trendy na trhu práce
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Rady a tipy
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov

Technológie

Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Android
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Veda a výskum
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Armádne technológie
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Veda a výskum

Bývanie

Návod krok za krokom: Vŕzgajú vám dvere? Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút!
Návod krok za krokom: Vŕzgajú vám dvere? Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút!
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!

Pre kutilov

Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Do Dunaja mieria nové sexi tváre: Čo vieme o postave Nely Pociskovej, či Adriany Novakov?
Slovenské celebrity
Do Dunaja mieria nové sexi tváre: Čo vieme o postave Nely Pociskovej, či Adriany Novakov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Koaličný poslanec chce nové
Domáce
Koaličný poslanec chce nové pravidlá hry pri Ústave SR: Každá zmena by musela mať podporu 100 hlasov
Marco Rubio
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rubio hovoril s partnermi o vojne na Ukrajine: Diplomati hľadajú cestu k mieru, Zelenskyj ostáva skeptický
Ukrajinci veria vo víťazstvo,
Zahraničné
Ukrajinci veria vo víťazstvo, no PRIESKUM odhalil obavy: Časť si myslí, že vojna sa neskončí nikdy!
Závislosti ničia populáciu: Školáci
Domáce
Závislosti ničia populáciu: Školáci sa nevedia odtrhnúť od mobilov, dospelí zas od počítačov, trpí tým telo!

Ďalšie zo Zoznamu