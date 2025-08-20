Pápež Lev XIV. vyzval na pôst a modlitby za mier na celom svete

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vyzval katolíkov, ako aj veriacich iných náboženstiev na celom svete, aby v piatok 22. augusta dodržiavali pôst a modlili sa za mier na Blízkom východe, Ukrajine a v iných vojnou zničených oblastiach sveta. Informujeme podľa správy agentúry Reuters a portálu Vatican News.
„Keďže naša Zem zostáva naďalej ranená vojnami v Svätej zemi, na Ukrajine a v mnohých iných regiónoch... vyzývam všetkých veriacich, aby deň 22. augusta strávili zachovávaním pôstu a modlením,“ povedal pápež počas stredajšej audiencie vo Vatikáne. Lev XIV. vyzval veriacich, aby prosili Boha o „udelenie mieru a spravodlivosti a utrenie sĺz tým, ktorí trpia v dôsledku pretrvávajúcich ozbrojených konfliktov“.
Lev XIV. je prvým americkým pápežom
„Žiadam vás, aby ste do svojich úmyslov zahrnuli prosbu o dar mieru – mieru, ktorý je odzbrojený a odzbrojujúci – pre celý svet, najmä pre Ukrajinu a Blízky východ,“ dodal pápež. Reuters pripomína, že Lev XIV. je prvým americkým pápežom a zvolený bol 8. mája po smrti jeho predchodcu Františka. Od svojho nástupu do funkcie viackrát vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine a jeho prvý známy telefonát so zahraničným lídrom bol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým sa následne v júli aj osobne stretol.