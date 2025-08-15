Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Pápež Lev XIV. počas 100. dňa v úrade vyzýval na celosvetový mier

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. (Zdroj: SITA/Angelo Carconi/Pool Via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

RÍM - Pápež Lev XIV. v piatok pri príležitosti svojho 100. dňa vo funkcii naliehavo vyzýval na mier. Nesmieme sa zmieriť s logikou pretrvávajúcich konfliktov a ozbrojeného násilia, povedala hlava katolíckej cirkvi po modlitbe vo svojej letnej rezidencii Castel Gandolfo neďaleko Ríma. Informuje DPA.

„Boh je väčší ako hriech človeka,“ povedal Lev XIV. a vyzval ľudí, aby nestrácali nádej. Šesťdesiatdeväťročný pontifik spomenul aj pápeža Pia XII., ktorý po druhej svetovej vojne vyjadril želanie, aby bojové operácie a vojny už nikdy nevzali toľko ľudských životov.

„Aké relevantné sú tieto slová dnes,“ zdôraznil Lev XIV. „Ešte aj dnes sa, bohužiaľ, cítime bezmocní tvárou v tvár šíreniu násilia vo svete, ktoré je čoraz bezohľadnejšie a necitlivejšie voči akýmkoľvek prejavom ľudskosti,“ povedal.

Robert Prevost sa v máji 2025 stal prvým americkým pápežom. Od nástupu do úradu opakovane vyzýva na mier v rôznych oblastiach sveta vrátane Pásma Gazy či Ukrajiny a ponúkol aj sprostredkovanie rokovaní o prímerí.

Viac o téme: MierPápež Lev XIV.100. deň
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pápež Lev XIV. prijme
Pápež Lev XIV. prijme zástupcov katolíckej asociácie presadzujúcej práva LGBT: Stretnutie bude v októbri
Zahraničné
FOTO pápež Lev XIV.
Pre horúčavy museli premiestniť generálnu audienciu: Pápež dostal milý darček
Zahraničné
Madonna a pápež Lev
VÝZVA pre pápeža: Madonna ho žiada o NÁVŠTEVU okupovaného Pásma Gazy!
Zahraniční prominenti
V Ríme sa zišli
Pápež Lev inšpiruje milión mladých katolíkov na historickom stretnutí v Ríme
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Splav Dunaja na historických kontrabasových člnoch v Kravanoch nad Dunajom láka návštevníkov
Splav Dunaja na historických kontrabasových člnoch v Kravanoch nad Dunajom láka návštevníkov
Cestovanie
Škoda Vision O
Škoda Vision O
Auto-Moto
Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Sandtner hovorí o pietnej spomienke na nespravodlivo väznených komunistickým režimom
Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Sandtner hovorí o pietnej spomienke na nespravodlivo väznených komunistickým režimom
Správy

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Hlas-SD je pripravený niesť zodpovednosť za chyby pri Pellegriniho kampani
Domáce
Donald Trump, Vladimir Putin
K samitu Putina a Trumpa sa vyjadrili aj slovenskí politici: TOTO si želajú najviac!
Domáce
Matúš Šútaj Eštok
Hlas chce debatovať o návrhu na zníženie počtu krajov: V ďalšej konsolidácii by mohla vláda získať viac peňazí
Domáce
Muž v Bratislave prišiel podvodom o 9500 eur: Polícia pátra po páchateľovi a žiada verejnosť o pomoc
Muž v Bratislave prišiel podvodom o 9500 eur: Polícia pátra po páchateľovi a žiada verejnosť o pomoc
Bratislava

Zahraničné

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. počas 100. dňa v úrade vyzýval na celosvetový mier
Zahraničné
Donald Trump a Vladimir
Expert prehovoril: Putinova osudová chyba pri Trumpovi! Môže ho pripraviť o výhodu
Zahraničné
Výbuch továrne na strelivo
VEĽKÝ výbuch neďaleko Moskvy: Na mieste hlásia obete aj ťažko zranených! V celej oblasti vyhlásili núdzový stav
Zahraničné
FOTO Prívalové dažde v Indii
Pakistan a Indiu zasiahli prívalové dažde! Vyžiadali si už životy 200 ľudí
Zahraničné

Prominenti

FOTO Herečka Monika Horváthová
Herečka z Dunaja SEXI ako nikdy predtým: Na DRÁŽDIVÝCH záberoch pózuje celkom NAHÁ!
Domáci prominenti
Freddie Mercury
TAJNÁ DCÉRA (48) Freddieho Mercuryho: Jeho blízki ju obviňujú z KLAMSTVA... Ona prvýkrát REAGUJE!
Zahraniční prominenti
Žilková NALETELA podvodníkom: OKRADLI
Žilková NALETELA podvodníkom: OKRADLI ju o OBROVSKÚ sumu! Takto ma OKLAMALI
Domáci prominenti
Jeff Bezos
KRUTÁ správa pre slávneho miliardára: 2 mesiace po svadbe storočia... SMRŤ milovanej osoby!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

TOTO pravidlo o jedle
TOTO pravidlo o jedle dodržiavame celý život: VIDEO podľa vedcov však riskujeme viac, než si myslíme!
Zaujímavosti
FOTO Britskí vedci z King’s
Neuveríte, z čoho bude vaša budúca zubná pasta: Tajomstvo zdravých zubov sa skrýva vo vlasoch!
Zaujímavosti
Ďalší úžasný cieľ na
Ďalší úžasný cieľ na cestovateľský zoznam: Verejnosti konečne sprístupnili Malužinskú jaskyňu
dromedar.sk
FOTO Neuveríte, ako tehotenstvo zmenilo
Neuveríte, ako tehotenstvo zmenilo tvár ženy: Prežila hotovú hrôzu, FOTO pred a po otehotnení vás šokuje!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!

Šport

Česko - Slovensko: Online prenos zo zápasu o 5. miesto na Hlinka Gretzky Cupe 2025
Česko - Slovensko: Online prenos zo zápasu o 5. miesto na Hlinka Gretzky Cupe 2025
Reprezentácia
Tomu sa hovorí reprezentačná forma: Slovenský útočník ťahá Ostravu do Konferenčnej ligy
Tomu sa hovorí reprezentačná forma: Slovenský útočník ťahá Ostravu do Konferenčnej ligy
Konferenčná liga
Slovenský bombardér zažíva rozprávkový úvod sezóny: Odmenou mu môže byť prestup k českému gigantovi
Slovenský bombardér zažíva rozprávkový úvod sezóny: Odmenou mu môže byť prestup k českému gigantovi
Chance liga
FOTO Obrovský šok českej futbalovej legendy: Koniec po krásnych 26 rokoch!
FOTO Obrovský šok českej futbalovej legendy: Koniec po krásnych 26 rokoch!
Česko

Auto-moto

Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
V ktorých krajinách EÚ majú Slováci najväčšiu šancu získať prácu?
V ktorých krajinách EÚ majú Slováci najväčšiu šancu získať prácu?
Získaj prácu
Ako sa pripraviť na online pohovor: Čo skontrolovať 10 minút pred spustením?
Ako sa pripraviť na online pohovor: Čo skontrolovať 10 minút pred spustením?
Pracovný pohovor
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Skladovanie potravín
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov

Technológie

Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Vesmír
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Aplikácie a hry
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Kryptomeny
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
Armádne technológie

Bývanie

Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch

Pre kutilov

Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšie a najkomplikovanejšie páry zverokruhu: Prečo sa niektoré kombinácie milujú celý život a iné len rýchlo vyhasnú?
Partnerské vzťahy
Najlepšie a najkomplikovanejšie páry zverokruhu: Prečo sa niektoré kombinácie milujú celý život a iné len rýchlo vyhasnú?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump a Vladimir
Zahraničné
Expert prehovoril: Putinova osudová chyba pri Trumpovi! Môže ho pripraviť o výhodu
Výbuch továrne na strelivo
Zahraničné
VEĽKÝ výbuch neďaleko Moskvy: Na mieste hlásia obete aj ťažko zranených! V celej oblasti vyhlásili núdzový stav
Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Na rokovania odletel už aj Trump: O prípadných územných ústupkoch rozhodne Ukrajina
SAMIT Trump a Putin:
Zahraničné
SAMIT Trump a Putin: VIDEO Rusi dorazili na Aljašku! Privítali ich masové prostesty, Lavrov provokoval v mikine ZSSR

Ďalšie zo Zoznamu