Pápež vyzval Izrael, aby ukončil kolektívne trestanie Palestínčanov

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v stredu vyzval Izrael, aby prestal s „kolektívnym trestaním“ a núteným presídľovaním Palestínčanov v Pásme Gazy. Požiadal tiež o okamžité zavedenie trvalého prímeria. Informuje agentúra AP.
Lev XIV. zároveň vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby prepustilo všetkých zostávajúcich rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Z 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu na južný Izrael 7. októbra 2023 je 49 stále v zajatí. Izraelská armáda sa domnieva, že 27 z nich je už po smrti.
„Úpenlivo žiadam o nastolenie trvalého prímeria, uľahčenie bezpečného prístupu humanitárnej pomoci a dodržiavanie humanitárneho práva,“ vyhlásil pontifik. Odkazoval na medzinárodné právo, ktoré nariaďuje chrániť civilistov a „zakazuje kolektívne trestanie, nevyberavé používanie sily a nútené vysídľovanie obyvateľstva“.
Hlava katolíckej cirkvi to vyhlásila na svojej pravidelnej generálnej audiencii, kde jej prejav dvakrát prerušil potlesk zhromaždených veriacich. AP pripomína, že Izrael nedávno ohlásil rozšírenie svojej ofenzívy v palestínskej enkláve. Vojenské akcie plánuje v najväčších populačných centrách vrátane mesta Gaza.
Lev XIV. v tejto súvislosti upozornil na spoločné vyhlásenie latinského a gréckeho pravoslávneho patriarchu Jeruzalema vydané minulý víkend. Kardinál Pierbattista Pizzaballa a Teofil III. v ňom oznámili, že kňazi a mníšky v dvoch kostoloch v meste Gaza zostanú na mieste napriek izraelským príkazom na evakuáciu pred ofenzívou v meste Gaza. Ukrývajú tam totiž utečencov, ktorí sú príliš slabí a podvyživení na to, aby sa mohli presunúť. Evakuácia by podľa nich bola „rozsudkom smrti“.