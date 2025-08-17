Pápež Lev XIV. vyzval veriacich, aby sa postavili za pravdu napriek ťažkostiam

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vyzval v nedeľu počas modlitby Anjel Pána v rezidencii Castel Gandolfo južne od Ríma veriacich, aby sa postavili za pravdu.
„Konanie v mene pravdy má svoju cenu – pretože vo svete je veľa tých, ktorí si vyberajú lož,“ povedal pápež a apeloval na veriacich, aby sa „nepoddávali logike odvety a ľahostajnosti“. Lev veriacich povzbudil, aby zostali verní dobru aj v ťažkých okolnostiach – dokonca aj voči tým, ktorí im spôsobujú utrpenie. „Ježiš nás vyzýva, aby sme nereagovali pomstou na aroganciu iných, ale aby sme zostali neochvejní v pravde a láske,“ povedal pápež, ktorý trávi niekoľko dní odpočinku v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfo.
„Nemali by sme už žiť pre seba, ale radšej vniesť do sveta oheň – nie však oheň zbraní alebo slov, ktoré spaľujú iných. Ale oheň lásky, ktorá slúži a skláňa sa,“ uviedol Lev.„Zbúrajme múry. Iba keď sa staneme jedným telom, sme skutočne Kristovým telom,“ pokračoval. Táto jednota sa podľa neho „deje skrze oheň, ktorý priniesol Kristus – ohňa, ktorý spaľuje predsudky, falošnú opatrnosť a strach,“ citovala pápeža agentúra APA.