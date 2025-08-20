Odhalené kroky na Blízkom východe: Pre TOTO Irán neodpovedal na izraelské bombardovanie, USA ho držali v šachu!

DIEGO GARCIA – Irán má dlhodobo v pláne vymazať Izrael z mapy sveta. Do týchto chvíľ sa ale nič také nestalo. I keď po bombardovaní zo strany Izraelu utrpel straty, na priamy protiútok sa neodhodlal. Veľkou mierou sa pod to podpísali Spojené štáty, ktoré držali Irán takpovediac v šachu.
Na odľahlej americkej základni Diego Garcia v Indickom oceáne došlo počas tohto týždňa k ústupu amerických síl. Odhalili to satelitné snímky. Táto oblasť zohrala pre USA dôležitú úlohu v rámci príprav na útoky proti Iránu. Informuje o tom Newsweek.
Odradiť Irán od útoku
Satelity Sentinel-2 Európskej vesmírnej agentúry (ESA) umožnili analytikom odhaliť, že už v marci dochádzalo na tejto základni k zvýšenej koncentrácii a nasadeniu vzdušných síl USA. Samotný minister obrany USA Pete Hegseth neskôr prezradil, že tieto manévre mali za cieľ odradiť Irán a jeho spojencov od útoku na Izrael. Trump po bombardovaní pohrozil Iránu ďalším úderom, pokiaľ nezasadne za rokovací stôl.
Vojenská základňa Diego Garcia
Americká základňa Diego Garcia leží na strategickom mieste uprostred Indického oceánu. Od Číny je vzdialená zhruba 5-tisíc a od Iránu 3 200 km. USA môžu vďaka nej kontrolovať rozsiahlu oblasť indicko-tichomorského regiónu. I keď tu pôsobia "len" stovky amerických a britských vojakov, poloha základne umožňuje rýchlo reagovať na eskaláciu na Blízkom východe, či už vyslaním lodí, alebo bojových lietadiel.
Na základni sa mali podľa podľa analýzy v čase pred vyslaním amerických bombardérov B-2 nachádzať stíhačky F-15, transportné lietadlá C-17, vojenské lietadlá na dopĺňanie paliva KC-135 a pre úplné oklamanie nepriateľa, aj bombardéry B-2 a B-52.
"Všetko bolo pripravené na spustenie leteckého útoku. Už sme len čakali na príkaz prezidenta. Ten zvolil ale nakoniec inú stratégiu v snahe o zachovanie bezpečnosti a krytia tejto oblasti," povedal bývalý veliteľ ústredného velenia USA Joseph Votel.
Irak a Afganistan
Veľmi odľahlá poloha americkej základne ju navyše stavia mimo dosah iránskych rakiet. V minulosti tu boli dokonca rozmiestnené odpaľovacie rampy, odkiaľ USA bombardovali Irak aj Afganistan. Trump sa okrem toho vyhol odhaleniu tejto základne, keď v júni vydal povel na útok pre bombardéry B-2 priamo z americkej pôdy (Missouri). Napriek tomu, že USA z oblasti sťahujú väčšie množstvo lietadiel, zo základne neodchádzajú a naďalej monitorujú situáciu v okolitých regiónoch.