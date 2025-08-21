Zákonodarcovia v Texase schválili Trumpov plán zmeny volebných obvodov

AUSTIN - Texaskí zákonodarcovia v stredu schválili novú mapu rozdelenia volebných obvodov, ktorá bola vypracovaná na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cieľom návrhu je pred budúcoročnými voľbami do Kongresu získať pre republikánov päť kresiel, ktoré v súčasnosti obsadzujú demokrati. Informujú o tom správy z agentúr Reuters a AP.
Trump argumentoval, že chce týmto krokom posilniť šance na udržanie tesnej väčšiny svojej strany v Snemovni reprezentantov USA. Demokrati na druhej strane obvinili Trumpa a republikánov z pokusu o nespravodlivé ovplyvnenie výsledkov volieb v roku 2026.
Návrh zákona o zmene mapy prešiel v Snemovni reprezentantov Texasu pomerom hlasov 88 k 52. Po dohode so štátnym Senátom na konečnom znení pôjde návrh republikánskemu guvernérovi Gregovi Abbottovi, ktorý avizoval, že ho podpíše.
Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom zase presadzuje snahu o prekreslenie mapy svojho štátu s cieľom získať päť kresiel, ktoré momentálne obsadzujú republikáni. Podľa agentúry Reuters ide o reakciou na uvedené, už v minulosti avizované plány súčasného amerického prezidenta.
V stredu zároveň kalifornský najvyšší súd zamietol žiadosť, ktorú tento týždeň podali štyria republikánski štátni zákonodarcovia s cieľom na 30 dní zablokovať legislatívne kroky týkajúce sa Newsomovho plánu na zmenu hraníc volebných obvodov.
Volebné obvody majú reprezentovať ľudí, ktorí tam žijú
Demokratmi ovládaná Kalifornia je najľudnatejším štátom USA, zatiaľ čo republikánmi vedený Texas je na druhom mieste. Ich spor v otázke politických hraníc môže byť len začiatkom ich širšieho konfliktu, konštatuje Reuters.
Iné republikánske štáty ako Ohio, Florida, Indiana a Missouri pokračujú v snahe o zmenu volebných obvodov alebo ju zvažujú, rovnako ako demokratické štáty Maryland a Illinois. Volebné obvody sa v USA zvyčajne „prekresľujú“ každých desať rokov po sčítaní ľudu. Zmeny hraníc majú byť založené práve na týchto údajoch. Cieľom je, aby volebné obvody presne reprezentovali ľudí, ktorí tam žijú.
Demokrati vnímajú súčasné snahy o zmenu hraníc volebných obvodov – presadzované po piatich rokoch od sčítania ľudu – ako otvorený pokus posilniť Republikánsku stranu a pomôcť jej udržať si tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov USA v budúcoročných voľbách.
Prodemokratickí aktivisti a odborové skupiny v sobotu 16. júla usporiadali v Spojených štátoch stovky zhromaždení a iných podujatí na protest proti tejto iniciatíve. V snahe zablokovať schválenie navrhovaného plánu odišli z Texasu desiatky demokratických poslancov, a to aj napriek tomu, že republikáni im hrozili zadržaním.