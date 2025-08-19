MIMORIADNY ONLINE Po rokovaniach v USA: Zelenskyj s Putinom sa stretnú do dvoch týždňov!

WASHINGTON - Ukrajina je pripravená rokovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v akomkoľvek formáte. Schôdzka by sa mala uskutočniť bez akýchkoľvek predbežných podmienok, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa tlačových agentúr po rokovaní v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a predstaviteľmi kľúčových európskych krajín a zástupcami Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. O územných otázkach by sa malo podľa ukrajinského prezidenta rozhodnúť pri rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Situáciu sledujeme online.
6:50 Najmenej štyria mŕtvi si vyžiadali ruské útoky v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, uviedla dnes ukrajinská prokuratúra. Predtým ukrajinské úrady informovali o siedmich zabitých civilistoch v Charkove a troch obetiach ruských útokov v Záporoží. Pri útoku ukrajinského bezpilotného lietadla na dedinu Novostrojevka-Pervaja bol zranený jeden muž, uviedol gubernátor Belgorodskej oblasti na západe Ruska Vjačeslav Gladkov.
6:35 Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že ak Rusko odmietne dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou, malo by to viesť k sprísneniu sankcií zo strany Európy. Macron to povedal po skončení multilaterálneho stretnutia v Bielom dome, ktoré absolvoval spoločne s ďalšími európskymi lídrami, americkým prezidentom Donaldom Trumpom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše AFP.
"Prezident Trump verí, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu, a verí aj v to, že (ruský) prezident Putin tiež chce mierovú dohodu,“ povedal Macron novinárom po pondelňajších rokovaniach.
6:30 Ukrajinské drony opäť podnikli rozsiahly útok na Volgograd na juhu európskeho Ruska, kde zasiahli rafinériou a nemocnicu, oznámil dnes gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov na sociálnej sieti Telegram. Nálet sa podľa neho obišiel bez obetí a ranených.
"Na juhu Volgogradu v dôsledku dopadu trosiek bezpilotného lietadla začala horieť strecha jednej z budov nemocnice a taktiež začalo horieť v areáli v rafinérii. Na mieste zasahujú hasiči," napísal Bočarov bez ďalších podrobností. Počas náletu úrady načas prerušili prevádzku miestneho letiska.
6:20 Generálny tajomník NATO Mark Rutte tvrdí, že sa zvažujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu podobné tým, aké majú členské krajiny NATO. Povedal to po rokovaniach v Bielom dome, ktoré v pondelok absolvoval s európskymi lídrami, americkým prezidentom Donaldom Trumpom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše DPA.
6:10 Americký prezident Donald Trump začal s prípravami na schôdzku prezidentov Ukrajiny a Ruska Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina, uskutoční sa na zatiaľ nespresnenom mieste. Americký prezident to napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social s tým, že po tomto stretnutí by nasledovalo trojstranné rokovanie o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine s jeho účasťou.
6:05 Americký prezident Donald Trump prerušil rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Agentúre Reuters to povedal únijný diplomat, ktorý tak potvrdil informáciu nemeckého Bildu. Taktiež AFP oznámila, že rozhovory v Bielom dome boli prerušené kvôli Trumpovmu telefonátu do Moskvy.
Ukrajina potrebuje skutočný mier
Ukrajina nepotrebuje prestávku v bojoch, ale skutočný mier, vyhlásil Zelenskyj, ktorého krajina so štvrtým rokom s pomocou Západu bráni ruskej agresii. K vpádu ruských vojsk do susednej krajiny vo februári 2022 dal rozkaz práve Putin, ktorý tým rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Detaily bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mali byť vypracované v priebehu desiatich dní, povedal Zelenskyj, podľa ktorého z americkej strany zaznel dôležitý signál, že by USA mali byť súčasťou bezpečnostných záruk a mali by ich koordinovať. Tiež uviedol, že Ukrajina ponúkla, že kúpi americké zbrane za približne 90 miliárd dolárov.
Schôdzku medzi lídrami oboch znepriatelených krajín dohováral americký hostiteľ Trump v telefonáte s Putinom o prestávke v rokovaní so Zelenským a európskymi predstaviteľmi, po bilaterálnom rokovaní ukrajinského a ruského prezidenta má nasledovať trojstranná schôdzka s Trumpovou účasťou. Miesto ešte nebolo stanovené.
"Americký prezident hovoril s ruským prezidentom telefonicky a dohodol sa, že sa v najbližších dvoch týždňoch uskutoční schôdzka medzi ruským a ukrajinským prezidentom," povedal nemecký kancelár Friedrich Merz novinárom po rokovaní v Bielom dome. Trump súhlasil s tým, že následne zvolá ďalšiu, trojstrannú schôdzku, aby rokovania mohli skutočne začať, dodal Merz.
Podľa Zelenského to bola ruská strana, ktorá navrhla najprv bilaterálnu rusko-ukrajinskú schôdzku, s následným trojstranným rokovaním.
Schôdzka s ruským vodcom "je nevyhnutná pre riešenie citlivých otázok", napísal neskôr na sociálnej sieti Zelenskyj, ktorý podľa ukrajinských médií plánuje s Putinom rokovať o ruských územných požiadavkách. Na telegrame Zelenskyj uviedol, že v Bielom dome išlo o bezpečnostné záruky. "To je kľúčová otázka pre začiatok konca vojny. Vážime si dôležitý signál zo strany USA o ich pripravenosti ich podporovať a byť súčasťou," napísal. Rokovania v Bielom dome nasledovali po piatkovej schôdzke Trumpa s Putinom na Aljaške.
Trump s Putinom dohodol, že sa stretne so Zelenským do dvoch týždňov, povedal Merz
