Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

MIMORIADNY ONLINE Po rokovaniach v USA: Zelenskyj s Putinom sa stretnú do dvoch týždňov!

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump Zobraziť galériu (7)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

WASHINGTON - Ukrajina je pripravená rokovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v akomkoľvek formáte. Schôdzka by sa mala uskutočniť bez akýchkoľvek predbežných podmienok, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa tlačových agentúr po rokovaní v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a predstaviteľmi kľúčových európskych krajín a zástupcami Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. O územných otázkach by sa malo podľa ukrajinského prezidenta rozhodnúť pri rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:50 Najmenej štyria mŕtvi si vyžiadali ruské útoky v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, uviedla dnes ukrajinská prokuratúra. Predtým ukrajinské úrady informovali o siedmich zabitých civilistoch v Charkove a troch obetiach ruských útokov v Záporoží. Pri útoku ukrajinského bezpilotného lietadla na dedinu Novostrojevka-Pervaja bol zranený jeden muž, uviedol gubernátor Belgorodskej oblasti na západe Ruska Vjačeslav Gladkov.

6:35 Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že ak Rusko odmietne dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou, malo by to viesť k sprísneniu sankcií zo strany Európy. Macron to povedal po skončení multilaterálneho stretnutia v Bielom dome, ktoré absolvoval spoločne s ďalšími európskymi lídrami, americkým prezidentom Donaldom Trumpom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše AFP.

"Prezident Trump verí, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu, a verí aj v to, že (ruský) prezident Putin tiež chce mierovú dohodu,“ povedal Macron novinárom po pondelňajších rokovaniach.

Emmanuel Macron a Donald Trump
Zobraziť galériu (7)
Emmanuel Macron a Donald Trump  (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

6:30 Ukrajinské drony opäť podnikli rozsiahly útok na Volgograd na juhu európskeho Ruska, kde zasiahli rafinériou a nemocnicu, oznámil dnes gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov na sociálnej sieti Telegram. Nálet sa podľa neho obišiel bez obetí a ranených.

"Na juhu Volgogradu v dôsledku dopadu trosiek bezpilotného lietadla začala horieť strecha jednej z budov nemocnice a taktiež začalo horieť v areáli v rafinérii. Na mieste zasahujú hasiči," napísal Bočarov bez ďalších podrobností. Počas náletu úrady načas prerušili prevádzku miestneho letiska.

6:20 Generálny tajomník NATO Mark Rutte tvrdí, že sa zvažujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu podobné tým, aké majú členské krajiny NATO. Povedal to po rokovaniach v Bielom dome, ktoré v pondelok absolvoval s európskymi lídrami, americkým prezidentom Donaldom Trumpom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše DPA.

Mark Rutte
Zobraziť galériu (7)
Mark Rutte  (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

6:10 Americký prezident Donald Trump začal s prípravami na schôdzku prezidentov Ukrajiny a Ruska Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina, uskutoční sa na zatiaľ nespresnenom mieste. Americký prezident to napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social s tým, že po tomto stretnutí by nasledovalo trojstranné rokovanie o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine s jeho účasťou.

6:05 Americký prezident Donald Trump prerušil rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Agentúre Reuters to povedal únijný diplomat, ktorý tak potvrdil informáciu nemeckého Bildu. Taktiež AFP oznámila, že rozhovory v Bielom dome boli prerušené kvôli Trumpovmu telefonátu do Moskvy.

Ukrajina potrebuje skutočný mier

Ukrajina nepotrebuje prestávku v bojoch, ale skutočný mier, vyhlásil Zelenskyj, ktorého krajina so štvrtým rokom s pomocou Západu bráni ruskej agresii. K vpádu ruských vojsk do susednej krajiny vo februári 2022 dal rozkaz práve Putin, ktorý tým rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.

Detaily bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mali byť vypracované v priebehu desiatich dní, povedal Zelenskyj, podľa ktorého z americkej strany zaznel dôležitý signál, že by USA mali byť súčasťou bezpečnostných záruk a mali by ich koordinovať. Tiež uviedol, že Ukrajina ponúkla, že kúpi americké zbrane za približne 90 miliárd dolárov.

Schôdzku medzi lídrami oboch znepriatelených krajín dohováral americký hostiteľ Trump v telefonáte s Putinom o prestávke v rokovaní so Zelenským a európskymi predstaviteľmi, po bilaterálnom rokovaní ukrajinského a ruského prezidenta má nasledovať trojstranná schôdzka s Trumpovou účasťou. Miesto ešte nebolo stanovené.

"Americký prezident hovoril s ruským prezidentom telefonicky a dohodol sa, že sa v najbližších dvoch týždňoch uskutoční schôdzka medzi ruským a ukrajinským prezidentom," povedal nemecký kancelár Friedrich Merz novinárom po rokovaní v Bielom dome. Trump súhlasil s tým, že následne zvolá ďalšiu, trojstrannú schôdzku, aby rokovania mohli skutočne začať, dodal Merz.

Podľa Zelenského to bola ruská strana, ktorá navrhla najprv bilaterálnu rusko-ukrajinskú schôdzku, s následným trojstranným rokovaním.

Schôdzka s ruským vodcom "je nevyhnutná pre riešenie citlivých otázok", napísal neskôr na sociálnej sieti Zelenskyj, ktorý podľa ukrajinských médií plánuje s Putinom rokovať o ruských územných požiadavkách. Na telegrame Zelenskyj uviedol, že v Bielom dome išlo o bezpečnostné záruky. "To je kľúčová otázka pre začiatok konca vojny. Vážime si dôležitý signál zo strany USA o ich pripravenosti ich podporovať a byť súčasťou," napísal. Rokovania v Bielom dome nasledovali po piatkovej schôdzke Trumpa s Putinom na Aljaške.

Trump s Putinom dohodol, že sa stretne so Zelenským do dvoch týždňov, povedal Merz

Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s šéfom Kremľa Vladimirom Putinom dohodol, že schôdzka Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by sa mala uskutočniť do dvoch týždňov. Po bilaterálnom rokovaní má nasledovať trojstranná schôdzka s Trumpovou účasťou. Miesto ešte nebolo stanovené, povedal nemecký kancelár Friedrich Merz podľa tlačových agentúr po rokovaní v Bielom dome.

"Americký prezident hovoril s ruským prezidentom telefonicky a dohodol sa, že sa v najbližších dvoch týždňoch uskutoční schôdzka medzi ruským a ukrajinským prezidentom," povedal Merz podľa agentúry Reuters. Trump súhlasil s tým, že následne zvolá ďalšiu, trojstrannú schôdzku, aby rokovania mohli skutočne začať, dodal Merz. Domnieva sa, že takýto summit je predstaviteľný iba vtedy, ak stíchnu zbrane.

Sám Zelenskyj vyjadril ochotu stretnúť sa s Putinom bez predbežných podmienok. Kancelár po niekoľkohodinovom rokovaní v Bielom dome podľa agentúry DPA vyjadril spokojnosť, vidí pokrok na ceste k mieru na Ukrajine. "Moje očakávania boli nielen splnené, ale aj prekonané. Mohlo to dopadnúť inak," povedal o "osudových dňoch pre Ukrajinu a pre Európu".

Otázka, kto sa bude na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu podieľať a do akej miery, sa ešte musí prerokovať medzi európskymi partnermi a vládou USA, uviedol kancelár. "Je úplne jasné, že by sa mala podieľať celá Európa," povedal. Generálny tajomník NATO Mark Rutte podľa agentúry DPA označil Trumpov záväzok účasti na bezpečnostných zárukách za dôležitý krok. "Toto je naozaj prelom," vyhlásil.

Viac o téme: VojnaRokovaniaRuskoUSAUkrajina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kaliňák v tom má
Kaliňák v tom má jasno: Návrat Ukrajiny k pôvodným hraniciam je nereálny! Majerský mu protirečil
Domáce
MIMORIADNY ONLINE Trump hlási
MIMORIADNY ONLINE Trump hlási pokrok s Ruskom ohľadom Ukrajiny: Rubio hrozí novými sankciami
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala gigantický úspech: Opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami!
Zahraničné
Karol Nawrocki
Nečakaný zvrat! Trump si vybral poľského prezidenta namiesto premiéra v rozhovore o Ukrajine
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister financií Kamenický: Konsolidácia bude výsledkom všetkých koaličných partnerov
Minister financií Kamenický: Konsolidácia bude výsledkom všetkých koaličných partnerov
Správy
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Prominenti
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Správy

Domáce správy

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Rozlúčte
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Rozlúčte sa so slnkom, už čoskoro príde ochladenie a dážď!
Domáce
FOTO Štát otvára príležitosť: Po
Štát otvára príležitosť: Po tejto žiadosti môžete získať TISÍCE eur na úplne nové auto!
Domáce
Potrápte svoje bránice: Vážnu
Potrápte svoje bránice: Vážnu politiku vystriedal humor, viedol Putinov summit, ale aj Tabaková na Kriváni
Domáce
Spor o hasičské autá: Ministerstvo vnútra čelí kritike, dodávky meškajú
Spor o hasičské autá: Ministerstvo vnútra čelí kritike, dodávky meškajú
Bratislava

Zahraničné

Iránsky viceprezident varoval Izrael:
Iránsky viceprezident varoval Izrael: Vojna sa môže kedykoľvek obnoviť
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Po rokovaniach
MIMORIADNY ONLINE Po rokovaniach v USA: Zelenskyj s Putinom sa stretnú do dvoch týždňov!
Zahraničné
Vladimir Putin s Alinou
Putinova paranoja nemá konca: Sídlo svojej milenky už strážia ďalšie rakety! Ľudia sa z neho smejú
Zahraničné
Podľa Annie treba pristupovať
Osobná spoveď pornohviezdy: Annie za šesť hodín spala s takmer 600 mužmi! Podporila by dcéru v jej biznise?
Zahraničné

Prominenti

Aktuálne FOTO vnútri! Pamätáte si pumpára Miška,
Pamätáte si pumpára Miška, zo šou Mama ožeň ma? Uplynulo 14 rokov... TAKTO vyzerá dnes!
Domáci prominenti
film Duchoň
NETER Karola Duchoňa (†35) sa rozhodla prehovoriť: NEKOMPROMISNÝ odkaz režisérovi filmu!
Domáci prominenti
Věra Galatíková
Znovu rakovina! Český herec prišiel o snúbenicu a predtým o manželku: Odmietla chemoterapie
Osobnosti
FOTO Patrícia Vittek na dovolenke
Patrícia Vittek ŽIARILA na plážach v Grécku: V plavkách predviedla TELO SNOV... pridali sa aj dcéry!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Milionár prekročil rýchlosť o
Milionár prekročil rýchlosť o pár kilometrov: Nasledovala pokuta, akú bežný človek nezarobí ani za roky!
Zaujímavosti
Britka sa vrátila z
Britka sa vrátila z prahu smrti: Namiesto bielych brán ju čakal TENTO desivý zážitok!
Zaujímavosti
TOTO je najväčšia chyba,
TOTO je najväčšia chyba, ktorú v menopauze robíte: Skoncujte s ňou!
vysetrenie.sk
Na zázname dokonca vidieť,
Hrôzostrašné zábery, z ktorých tuhne krv v žilách: Muž uniká istej smrti, blesk ho zastihol piatok trinásteho!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!
Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!

Šport

VIDEO Šok vo finále najlepších tenistov sveta: Žiadny kanár, svetová jednotka sa vzdala!
VIDEO Šok vo finále najlepších tenistov sveta: Žiadny kanár, svetová jednotka sa vzdala!
ATP
Prestupová bomba! Dominik Greif opúšťa Valjenta, sťahuje sa do slávneho francúzskeho klubu
Prestupová bomba! Dominik Greif opúšťa Valjenta, sťahuje sa do slávneho francúzskeho klubu
Ligue 1
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia
Vyčnievať z radu sa nevypláca: Ako úprimnosť spravila z Norrisa jedného z najmenej obľúbených mužov F1
Vyčnievať z radu sa nevypláca: Ako úprimnosť spravila z Norrisa jedného z najmenej obľúbených mužov F1
Formula 1

Auto-moto

Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Windows
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bulvár
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Aplikácie a hry
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Bezpečnosť

Bývanie

Neviditeľné úložné priestory: 6 tipov, ako získať extra priestor na ukrytie vecí, ktorý si ani nevšimnete
Neviditeľné úložné priestory: 6 tipov, ako získať extra priestor na ukrytie vecí, ktorý si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?

Pre kutilov

Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Chudnutie po 30-tke a 40-tke je náročnejšie: Čo funguje inak ako v 20-tke a ako sa zbaviť prebytočných kíl naozaj úspešne?
Chudnutie a diéty
Chudnutie po 30-tke a 40-tke je náročnejšie: Čo funguje inak ako v 20-tke a ako sa zbaviť prebytočných kíl naozaj úspešne?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Po rokovaniach
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Po rokovaniach v USA: Zelenskyj s Putinom sa stretnú do dvoch týždňov!
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Rozlúčte
Domáce
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Rozlúčte sa so slnkom, už čoskoro príde ochladenie a dážď!
Vladimir Putin s Alinou
Zahraničné
Putinova paranoja nemá konca: Sídlo svojej milenky už strážia ďalšie rakety! Ľudia sa z neho smejú
Štát otvára príležitosť: Po
Domáce
Štát otvára príležitosť: Po tejto žiadosti môžete získať TISÍCE eur na úplne nové auto!

Ďalšie zo Zoznamu