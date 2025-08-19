Izrael skúma odpoveď Hamasu na nový návrh dohody o prímerí

TEL AVI, GAZA - Izrael skúma odpoveď hnutia Hamas na nový návrh dohody o prímerí, ktorú mu odovzdali katarskí a egyptskí sprostredkovatelia rokovaní. S odvolaním sa na dvoch činiteľov to píše agentúra Reuters. Hamas vyjadril s návrhom súhlas v pondelok. Podľa katarského ministerstva zahraničia je nový návrh takmer totožný s skorším plánom vyslanca USA pre Blízky východ Steva Witkoffa, s ktorým v minulosti Izrael súhlasil. Posledné kolo nepriamych rozhovorov medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas sa skončilo bez výsledku v júli. Izraelské údery dnes v Pásme Gazy zabili najmenej 20 ľudí, uviedol Reuters s odvolaním sa na tamojších zdravotníkov.
Návrh podľa agentúry predpokladá prepustenie desiatich živých izraelských rukojemníkov a odovzdanie tiel 18 rukojemníkov, ktorí už nežijú, a to výmenou za prepustenie 200 odsúdených Palestínčanov a neurčeného počtu Izraelom väznených palestínskych žien a mladistvých. Návrh tiež zahŕňa čiastočné stiahnutie izraelskej armády z Pásma Gazy a zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci do pásma. Izraelská armáda v súčasnosti kontroluje 75 percent tohto územia.
"V posledných týždňoch umožnili izraelské úrady iba prísun takého množstva humanitárnej pomoci, ktoré je značne nižšie ako to, ktoré je potrebné na odvrátenie rozsiahleho hladovania," povedal dnes podľa Reuters hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Thameen Al-kheetan. Hlad v Pásme Gazy je podľa neho priamym dôsledkom politiky zadržiavania humanitárnej pomoci zo strany izraelskej vlády.
Podľa úradu izraelského ministerstva obrany pre palestínske civilné záležitosti (COGAT) v pondelok vošlo cez dva hraničné priechody do Pásma Gazy približne 370 kamiónov s humanitárnou pomocou, píše server The Times of Israel. OSN dlhodobo uvádza, že pre pásmo je potrebných 500 až 600 kamiónov humanitárnej pomoci denne.
Z Cypru v pondelok vyplávala loď s 1200 tonami humanitárnej pomoci určenej pre Pásmo Gazy, ktorá má zakotviť v izraelskom prístave Ašdod. Náklad skontrolovali izraelské úrady už v cyperskom prístave Limassol, píše agentúra AP. Náklad lode objemom zodpovedá približne 60 kamiónom. Podľa prepočtov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) možno jeden kamión naplniť 19 tonami humanitárnej pomoci, napísala v minulosti AP.
Od začiatku vojny zomrelo v Pásme Gazy v dôsledku akútnej podvýživy a hladovania podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva 266 ľudí, vrátane 112 detí, píše denník The Guardian.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Teraz je v pásme na 50 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive.
Od začiatku vojny bolo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa pondelkových údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva zabitých 62 004 Palestínčanov a ďalších 156 230 bolo zranených, uviedla AP. OSN tieto údaje podľa AFP považuje za spoľahlivé.