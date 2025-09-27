Tragédia v Nigérii: Zrútila sa baňa na zlato, z viac ako 100 ľudí sa podarilo zachrániť len 15

ABUJA - Najmenej 100 ľudí pravdepodobne zahynulo po zrútení bane na zlato v nigérijskom štáte Zamfara, uviedli v piatok miestni obyvatelia a preživší. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Baňa v lokalite Kadauri v oblasti Maru sa zrútila vo štvrtok, keď tam pracovali desiatky baníkov, povedali svedkovia pre agentúru Reuters. Záchranné práce pokračovali aj v piatok. Tamojší obyvateľ, ktorý pomáhal na mieste nešťastia, uviedol, že z trosiek doposiaľ vytiahli najmenej 13 tiel, pričom podľa jeho slov sa v bani v čase nehody nachádzalo viac ako 100 ľudí. Jeho slová potvrdila aj jedna zo zachránených osôb. „Máme šťastie, že nás zachránili živých. Z viac ako 100 ľudí sa podarilo zachrániť len 15,“ upresnil Isa Sani, ktorý sa v súčasnosti nachádza v nemocničnej starostlivosti.
Predstaviteľ združenia baníkov štátu Zamfara potvrdil, že došlo k nehode a dodal, že niektorí záchranári tiež zahynuli, keď sa pokúšali vykopať obete. Hovorca polície v Zamfare bezprostredne nereagoval na žiadosť o vyjadrenie sa k udalosti. Nelegálna ťažba je však bežná v Zamfare, kde ozbrojené gangy často kontrolujú ložiská zlata, čo vedie k násiliu a smrteľným nehodám, pripomína Reuters.